Venezuela: Panamá aboga ante la OEA por una transición democrática basada en la voluntad popular

La embajadora manifestó la profunda preocupación de Panamá por la situación en Venezuela, al advertir que sus efectos trascienden las fronteras nacionales y representan un riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica.

Panamá reiteró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su postura firme en favor de una transición democrática, pacífica y legítima en Venezuela, sustentada en la voluntad popular expresada en las elecciones de julio de 2024 y con el respaldo del sistema interamericano.

La posición del país fue expuesta este martes, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, por la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante ese organismo, al analizar los recientes acontecimientos en Venezuela.

El pronunciamiento de Delgado se alinea con el mensaje presentado un día antes por el embajador Eloy Alfaro de Alba, representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad.

Durante su intervención, Delgado subrayó que el gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, mantiene un compromiso firme con los principios del multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a lo establecido en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

En línea con lo expresado ante la ONU, Delgado sostuvo que en Venezuela persiste un desconocimiento de la voluntad popular y una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. “Durante el último año se ha profundizado el vaciamiento de las instituciones, el cierre de los espacios políticos y el uso sistemático de prácticas represivas, conduciendo a un desenlace profundamente lamentable”, afirmó, en referencia a la reciente captura del gobernante ilegítimo del país para enfrentar a la justicia de Estados Unidos.

“Panamá reitera de manera clara e inequívoca que no reconoce ni reconocerá a un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que mantiene al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de nuestra región”, declaró.

Delgado también calificó como indispensable la liberación inmediata de todos los detenidos políticos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, haciendo especial mención del ciudadano panameño Olmedo Núñez, quien permanece privado de libertad sin cargos formales, sin debido proceso y sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas.

Según la diplomática, esta situación constituye una violación directa a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a normas fundamentales del derecho internacional, lo que activa una responsabilidad internacional del Estado venezolano frente a la República de Panamá.

Otro elemento destacado por la embajadora fue la crisis multidimensional atribuida al régimen venezolano, que ha forzado a millones de ciudadanos a abandonar su país, con impactos directos en Panamá y en toda la región.

En ese contexto, Panamá propuso una salida pacífica y democrática, liderada por los propios venezolanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de los mecanismos multilaterales, incluida la OEA.

La representante panameña enfatizó que cualquier solución debe partir del respeto a la voluntad expresada de forma clara y contundente en las urnas el 28 de julio de 2024. “Desconocer esa voluntad equivale a legitimar el fraude, normalizar el autoritarismo y socavar el principio fundamental de las elecciones libres como fuente de legitimidad democrática”, concluyó.