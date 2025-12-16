¿Por qué quedó en libertad el adolescente involucrado en un doble homicidio en Caimitillo?

El menor fue uno de los primeros en ser aprehendidos durante los operativos desplegados por los estamentos de seguridad.

Ciudad de Panamá/Un adolescente residente en el distrito de San Miguelito enfrenta un proceso penal tras ser señalado como presunto responsable de disparar contra una persona que realizaban labores de trabajo comunitario en el sector de Caimitillo y un agente de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre y está vinculado al asesinato del capitán post mortem José Isaza Melo, así como a la muerte de un hombre que colaboraba con la Junta Comunal de esa comunidad

El joven fue uno de los primeros en ser aprehendidos durante los operativos desplegados por los estamentos de seguridad para ubicar a los responsables de ambos homicidios.

De acuerdo con las autoridades judiciales, durante la audiencia de control, el juez de Niñez y Adolescencia legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de cargos y ordenó reporte periódico como medida cautelar, decisión que ha generado múltiples interrogantes en la opinión pública.

Según las investigaciones preliminares, el adolescente fue identificado como el presunto tirador. Además, trascendió que el ataque contra el hombre que cumplía trabajo comunitario habría sido planificado desde un centro penitenciario, lo que refuerza la hipótesis de la participación de estructuras criminales organizadas.

Factores sociales detrás de la violencia juvenil

Especialistas en temas sociales advierten que la vinculación de adolescentes a hechos violentos responde a factores estructurales.

Gilberto Toro, investigador social, explicó que los jóvenes reclutados por pandillas suelen ser altamente manipulables y obedientes, debido principalmente a la debilidad del vínculo familiar y al abandono escolar.

“Cuando los adolescentes están expuestos de esa forma, la pandilla se convierte en el único espacio de participación social que encuentran”, señaló Toro.

Por su parte, el criminólogo Marco Álvarez indicó que el crimen organizado utiliza a menores de edad por una combinación de factores multicausales, entre ellos el riesgo social, los conflictos familiares y la facilidad con la que estas estructuras les ofrecen una aparente esperanza económica.

“Son jóvenes que nacen en entornos vulnerables y ven en el sistema criminal una respuesta inmediata a sus necesidades”, explicó Álvarez.

Marco legal aplicable a adolescentes

En Panamá, la Ley 40 del 26 de agosto de 1999 establece el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia. Esta normativa regula los procesos y sanciones aplicables a menores de edad que cometen hechos tipificados como delitos en el Código Penal.

La ley se aplica a adolescentes entre los 12 y menos de 18 años. Para quienes tienen entre 12 y 15 años, se priorizan medidas de orientación y educación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). En el caso de adolescentes entre 15 y 18 años, el régimen contempla sanciones más severas, que pueden incluir la privación de libertad en centros especializados.

Prevención y programas sociales

Ante este panorama, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, reiteró que la entidad mantiene programas dirigidos a rescatar a jóvenes en riesgo social, con énfasis en la prevención.

“Los jóvenes no deben estar en la calle, deben estar enfocados en sus estudios y en su formación, para que puedan tener alternativas reales de vida”, expresó la ministra.

Con información de Hellen Concepción