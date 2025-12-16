Homicidio en Caimitillo: Ordenan detención de alias 'Niño' por planificar ataque en el que murió un capitán de la Policía

Fuentes judiciales indicaron que existen indicios que podrían vincular este hecho con actividades delictivas asociadas a la pandilla conocida como “ Cero Tolerancia” o “Unión Xinaloa Veranillo”.

Ciudad de Panamá/El Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional de Félix Antonio Montero Chávez, conocido como alias “Niño”, señalado como el presunto responsable de planificar el ataque que causó la muerte del capitán post mortem José Isaza Melo, así como de otro ciudadano que cumplía trabajo comunitario en la Junta Comunal de Caimitillo, el pasado viernes.

Alias “Niño” en audiencia realizada hoy, fue imputado por la juez de garantías Mónica Barrios, por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita. Durante la audiencia, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana presentó elementos que lo vinculan con la planificación del crimen, la contratación de los presuntos sicarios —entre ellos un menor de 14 años de edad—, la definición de la ruta de entrada y escape, así como la coordinación de los pagos relacionados con el homicidio, presuntamente por encargo de Ángel David Rodríguez, de 25 años.

Según las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, alias “Niño”, quien estaba en libertad, habría sido contactado por alias “Ñoño”, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya y es señalado como la persona que habría ordenado la ejecución del homicidio.

Recomendada: Unos 29 heridos dejó un accidente entre dos buses en el puente de las Américas

Fuentes judiciales indicaron que existen indicios que podrían vincular este hecho con actividades delictivas asociadas a la pandilla conocida como “Cero Tolerancia” o “Unión Xinaloa Veranillo”, grupo al que presuntamente pertenecen alias “Niño” y alias “Ñoño” y que opera en el distrito de San Miguelito. Este último mantiene investigaciones previas por homicidio y tiene una condena por posesión de sustancias ilícitas.

El capitán Isaza perdió la vida “en cumplimiento del deber” de acuerdo con lo resaltado por las autoridades, al intervenir durante la huida de los atacantes, quienes se desplazaban en una motocicleta tras realizar varios disparos contra un hombre que cumplía condena, mediante trabajo comunitario.

Te puede interesar: Menor de 14 años, involucrado en doble homicidio en Caimitillo, recibe medida de reporte periódico

Con esta última audiencia, las autoridades han logrado identificar e imputar a tres personas presuntamente vinculadas con el doble homicidio, entre ellas el adolescente de 14 años, a quien se le impuso como medida cautelar el reporte periódico ante la Fiscalía Superior de Adolescencia.

Recomendada: Diputada Alexandra Brenes rechaza señalamientos del contralor Flores: 'Mentir públicamente no es ético'