Diputada Alexandra Brenes rechaza señalamientos del contralor Flores: 'Mentir públicamente no es ético'

Ciudad de Panamá/La diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, salió al paso de las declaraciones del contralor de la República, Anel Flores, y lo acusó de difundir información falsa sobre su rendición de cuentas del subsidio postelectoral, asegurando que "mentir públicamente no es ético".

En una entrevista en Noticias AM, Brenes mostró el sello de entrega oficial del informe en la Contraloría. “Esto prueba que sí cumplí con la rendición. Si el Contralor no tiene comunicación con su propio equipo, o bien está mal informado… o está mintiendo conscientemente”, afirmó.

Brenes destacó que, a diferencia de lo insinuado por Flores, su informe fue presentado dentro del plazo legal, con prórroga otorgada por la propia Contraloría —un mecanismo establecido por ley—, y que no es ninguna irregularidad.

Lo que hizo el contralor (Anel Flores) fue crear una cortina de humo con un caso ya cerrado, mientras evita hablar de lo que sí le duele al país: los conflictos de interés en su propia gestión”. — Anel Flores - Contralor de la República

En ese sentido, la diputada Brenes retó a Flores a presentar públicamente su declaración de conflicto de intereses. “Él mismo admitió ser accionista de proyectos que llegarán a la Asamblea. Si yo debo rendir cuentas, ¿por qué él no?”, cuestionó.

Brenes también criticó la selectividad de la fiscalización del ente de control. “¿Por qué no investiga a los excompartidarios (del PRD) que tienen 150 empleados en la Asamblea? ¿Por qué solo apunta a diputados con equipos pequeños?”, preguntó Brenes, al denunciar que, a pesar de las promesas de reforma, la planilla de la Asamblea supera los 5,000 empleados y sigue creciendo sin justificación.

Además, Brenes cuestionó la falta de resultados concretos en las auditorías anunciadas por la Contraloría. “Dice que hará auditorías, pero ¿en qué han quedado? No hay sanciones, no hay cambios. Solo anuncios que sirven de distracción”.

La diputada Brenes concluyó con un llamado: “El presidente José Raúl Mulino prometió nada de descentralización paralela, y hoy vemos prácticas idénticas a las del pasado".

