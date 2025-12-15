Ordenan detención a uno de los vinculados al doble homicidio en Caimitillo

A este hombre se le vincula como un cómplice primario y permanecerá bajo detención provisional por los próximos 6 meses, mientras se realizan las investigaciones.

Ciudad de Panamá/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de uno de los vinculados al doble homicidio en Caimitillo.

El hombre fue uno de los primeros en ser aprehendido durante los operativos que se desplegaron para ubicar a los responsables del asesinato del capitán post mortem José Isaza Melo y de un hombre que realizaba labores de trabajo comunitario con la Junta Comunal de Caimitillo el pasado viernes 12 de diciembre.

Se trata del presunto conductor de la moto que fue utilizada en el sicariato. Durante la audiencia, el hombre reveló que la orden para asesinar al convicto que realizaba labores de trabajo comunitario habría salido de la cárcel.

La Sección de Homicidio y Femicidio sustentó los elementos de convicción, logrando que el juez de garantías imputara cargos por doble homicidio y contra la seguridad colectiva.

A este hombre se le vincula como un cómplice primario y permanecerá bajo detención provisional por los próximos 6 meses, mientras se realizan las investigaciones.

El sábado, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que, tras los operativos, ya habían sido aprehendidas seis personas, entre ellas los principales sospechosos del doble homicidio.

Además del conductor de la moto, también fueron capturadas, según Fernández, cuatro personas localizadas en una residencia que habrían facilitado apoyo logístico.

