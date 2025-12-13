Presidente Mulino lamenta asesinato del capitán José Izasa en Caimitillo

Izasa Melo fue víctima colateral de un sicariato que tenía como objetivo a un recluso que se encontraba realizando trabajo comunitario con la Junta Comunal de Caimitillo.

"Lamento mucho la muerte en servicio del Capt. PM José Izasa Melo ayer en Caimitillo. A su familia nuestro total apoyo en este duro momento. Paz a su alma", estas fueron las palabras que el presidente José Raúl Mulino escribió en su cuenta de X tras conocer sobre el asesinato que cobró la vida del agente de la Policía Nacional en el corregimiento de Caimitillo en la tarde del ayer viernes 12 de diciembre.

Izasa Melo fue víctima colateral de un sicariato que tenía como objetivo a un convicto que se encontraba realizando trabajo comunitario con la Junta Comunal de Caimitillo. Tras disparar contra el hombre que realiza trabajos comunitarios, los hombres huyeron en una moto. Izasa Melo era uno de los agentes que se mantenía en el sector para ubicar a estos individuos, quienes al ver al uniformado hicieron caso omiso a la voz de alto emitida por Isaza Melo, y lo impactaron con arma de fuego.

En horas de la noche del viernes, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló que se mantienen los operativos en Panamá Norte, incluyendo áreas aledañas como San Miguelito y otros sectores.

Hasta el momento, se han realizado seis diligencias de allanamiento que han logrado ubicar a cinco presuntos sospechosos, entre estos el conductor de la moto, la cual también fue confiscada.

"Tenemos a uno de los supuestos involucrados, que fue el conductor que estaba en la moto", afirmó Fernández, al tiempo que detalló que tratan de ubicar al segundo ocupante que viajaba en la moto.

Fernández detalló que el recluso que realizaba labores de trabajo comunitario tenía antecedentes penales por delitos relacionados con narcotráfico.

Lamentó que el asesinato del capitán Isaza dejara a dos niños en orfandad.

