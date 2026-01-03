Presidente Mulino: Panamá apoya proceso de transición ordenado y legítimo en Venezuela tras captura de Maduro

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció frente a los recientes acontecimientos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación coordinada del ejército norteamericano en Caracas. Mulino reiteró el respaldo panameño a la democracia, la paz y a un proceso de transición ordenado y legítimo en ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que Panamá mantiene una posición firme a favor del ejercicio democrático y del respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano, la cual —según destacó— fue expresada de manera clara en las urnas electorales.

En su pronunciamiento, Mulino subrayó que Edmundo González Urrutia fue electo legítimamente, reforzando el reconocimiento del resultado electoral como base para una salida institucional a la crisis política venezolana.

“El gobierno de Panamá será siempre solidario con la paz y con un proceso de transición legítimo”, señaló Mulino, en referencia a la necesidad de que los cambios políticos en Venezuela se desarrollen dentro de un marco de estabilidad y respeto a la soberanía popular.

Las declaraciones del presidente panameño se producen en medio de una creciente atención internacional sobre la situación en Venezuela, luego de los hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado, que han generado reacciones de distintos gobiernos de la región.

Con este mensaje, Panamá reafirma su alineamiento con una salida democrática a la crisis venezolana y su respaldo a los principios de legalidad, institucionalidad y voluntad ciudadana.