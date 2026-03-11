Diputados mexicanos rechazan reforma electoral de Sheinbaum, su primera gran derrota legislativa

Sheinbaum lo presentó hace una semana pese a que chocaba con la oposición de sus propios aliados parlamentarios, que consideraban la iniciativa perjudicial para los partidos pequeños.

Los diputados mexicanos rechazaron este miércoles la reforma electoral presentada por la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, que sufre así la primera gran derrota legislativa desde su llegada al poder en octubre de 2024.

El texto buscaba recortar el financiamiento de los partidos políticos y su poder para designar a candidatos. Sheinbaum lo presentó hace una semana pese a que chocaba con la oposición de sus propios aliados parlamentarios, que consideraban la iniciativa perjudicial para los partidos pequeños.

Al tratarse de una modificación a la Constitución, el proyecto requería una mayoría de dos tercios de los diputados, es decir, 330 a favor del total de 494 legisladores presentes este miércoles. Obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.