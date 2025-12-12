Tras asesinato de agente policial en Caimitllo, cancelan presentación de artistas en el Tour Firmeza en Amador

La entrada al evento es gratuita. El sábado 13 de diciembre habrá presentación de artistas urbanos emergentes, como el cantante Jeisson Vega.

Ciudad de Panamá/Este viernes, frente a los estacionamientos del Ministerio de Seguridad Pública en Amador, se lleva a cabo el “Tour Firmeza”, un evento festivo que reúne a familias y se realiza de manera gratuita.

Para este día, se tenía programada la presentación de los tipiqueros Jonathan Chavéz y Raúl Aparicio, sin embargo, tras el asesinato del capitán post mortem José Izasa Melo en Caimitillo, las presentaciones fueron canceladas.

A pesar de este lamentable hecho, las actividades festivas de la tarde de este viernes continuarán con el encendido de la Villa Navideña del Ministerio de Seguridad, bazar de emprendedores y múltiples atracciones para toda la familia. También visitará el evento la niña símbolo de la Teletón 20-30, Elizabeth Acosta.

Contenido relacionado: Sicarios asesinan a un policía y un hombre que realizaba trabajo comunitario en Caimitillo

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que ya se dio con la captura de varios hombres presuntamente vinculados a la ejecución, no solo de Izasa Melo, sino también del recluso que realizaba trabajos comunitarios con la Junta Comunal de Caimitllo.

Los sospechosos que están siendo buscados mediante operativos estarían vinculados a una pandilla delincuencial del sector, declaró Ábrego.

Sobre el perfil del recluso que fue asesinado, dijo que tenía una "serie de casos bastante delicados".

Aclaró que no es el Ministerio de Seguridad quien determina qué personas son candidatas a este tipo de penas alternativas, sino que el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobierno realizan la evaluación de los perfiles para saber si son aptos o no. Cabe recordar que el Ministerio de Gobierno no otorga estas medidas, sino los jueces de cumplimiento del Órgano Judicial.

"Entiendo que debe haber cumplido con una serie de requerimientos. Quizás hay que ser un poquito más riguroso a la hora de que leemos el prontuario delictivo, ya que al salir a la calle pueden ser víctima de la banda contraria", indicó el ministro.

Operativos y aclaraciones

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló que se mantienen los operativos en Panamá Norte, incluyendo áreas aledañas como San Miguelito y otros sectores.

Hasta el momento, se han realizado seis diligencias de allanamiento que han logrado ubicar a cinco presuntos sospechosos, entre estos el conductor de la moto, la cual también fue confiscada.

"Tenemos a uno de los supuestos involucrados, que fue el conductor que estaba en la moto", afirmó Fernández, al tiempo que detalló que tratan de ubicar al segundo ocupante que viajaba en la moto.

Fernández detalló que el recluso que realizaba labores de trabajo comunitario tenía antecedentes penales por delitos relacionados con narcotráfico.

Lamentó que el asesinato del capitán Isaza dejara a dos niños en orfandad.

"Vamos a poner hasta el último recurso que la Policía Nacional tenga a su disposición para poder dar con la captura de estas personas, y que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas. Repudiamos que una unidad de la Policía Nacional haya tenido que fallecer hoy", subrayó.

Por otro lado, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, se refirió a este hecho y aclaró que las penas accesorias son otorgadas por los jueces de cumplimiento del Órgano Judicial y consisten en la realización de labores comunitarias en instituciones públicas. "Estas medidas no son competencia del Sistema Penitenciario, ya que son dispuestas por los jueces conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Penal", subrayó Torregroza, tras cuestionamientos por la medida que fue otorgada a este hombre.

El Ministerio de Seguridad confirmó que, a pesar de la tragedia que sacude a la institución por el asesinato de un agente, mañana, 13 de diciembre, continuará el segundo día del Tour Firmeza desde las 6:00 a.m. con jornadas deportivas como el ride-caminata “Kilómetro de Esperanza” a beneficio del Hogar San José de Malambo, baile de zumba, un torneo de fútbol, exhibición canina y otras audiencias, entre otros actos culturales.

La actividad, que estaba programada desde hace varias semanas, contará con la presentación de los cantantes Samy y Sandra Sandoval, RD Maravilla, Renato, Isaac De León, Jeison Vega, Mariana Oficial, entre otros.

Le puede interesar: