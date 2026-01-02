Padres denuncian desorganización en entrega de boletines en colegio José Antonio Ramón Cantera

Desde tempranas horas de la mañana de este 2 de enero, una cartulina colocada en la entrada principal del colegio anunciaba que la entrega de boletines iniciaría a partir de las 7:00 a.m. Sin embargo, al llegar al centro educativo, los acudientes se encontraron con que los boletines no estaban listos, situación que generó molestia y preocupación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La entrega de boletines en el Colegio José Antonio Ramón Cantera, en Panamá Centro, estuvo marcada por filas interminables, retrasos y malestar entre los padres de familia, quienes denunciaron falta de organización y comunicación por parte de la administración del plantel.

La inquietud aumentó debido a que el 2 de enero era la fecha límite para la matrícula del proceso de recuperación académica, y uno de los requisitos indispensables es contar con el boletín de calificaciones, documento que muchos no pudieron obtener a tiempo.

Durante varias horas, padres y acudientes permanecieron haciendo filas en los pasillos del colegio, sin recibir información clara sobre el retraso. A esta situación se sumó un apagón eléctrico, lo que agravó el caos y elevó el nivel de desesperación entre los presentes. Algunos padres manifestaron que perdieron el día laboral debido a la demora, y criticaron la falta de orientación y respuestas oportunas por parte del personal administrativo del centro educativo.

La directora del plantel no ofreció declaraciones ante lo ocurrido. No obstante, autoridades regionales del Ministerio de Educación (Meduca) en Panamá Centro sostuvieron una reunión con la administración del colegio y reconocieron que el problema se debió a una falla en la comunicación.

Cabe recordar que el año lectivo culminó el 19 de diciembre de 2025, mientras que el periodo de recuperación académica está previsto para iniciar el 5 de enero de 2026, por lo que los padres solicitaron mayor organización para evitar contratiempos que afecten a los estudiantes.

Con información de Luis de Jesús Mendoza