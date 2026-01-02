Los Uveros volvió a vibrar con la tradicional amanecida de Samy y Sandra Sandoval

Más allá del espectáculo musical, la amanecida se ha consolidado como una experiencia cultural que une generaciones.

Los Uveros, Penonomé/El regreso de la tradicional amanecida de Samy y Sandra Sandoval a Los Uveros de Penonomé, en la provincia de Coclé, fue todo un éxito y marcó un emotivo reencuentro con una de las tradiciones más queridas de la música típica panameña. Cientos de personas se dieron cita desde la noche del 1 de enero y permanecieron bailando y disfrutando hasta el amanecer del viernes 2, confirmando que esta celebración sigue más viva que nunca.

Para Sandra Sandoval, el retorno tuvo un significado especial, luego de la incertidumbre que se vivió el año pasado.

“Contenta, yo pensé que Samy y Sandra no volvían a Los Uveros, después de lo que pasó el año pasado. Estoy muy feliz de volver a casa, de volver a esa tradición que por muchos años… nuestro padre fomentó en aquella época, cuando no venía nadie y nos quedábamos hasta el final, hasta el amanecer, y mira ahora cómo está esto”, expresó la cantante, visiblemente emocionada ante el respaldo del público.

Por su parte, Samy Sandoval explicó que la decisión de regresar al lugar donde todo comenzó respondió directamente al sentir de sus seguidores.

“Mucha gente quería que fuera en Penonomé; aquí iniciamos y había que volver”, señaló. El músico también destacó que se realizó una encuesta entre los fanáticos y que Los Uveros resultó ganador, aunque lamentó que la tradición se hubiera interrumpido durante un año debido a desacuerdos con la entonces junta local.

Cabe recordar que en 2024 la amanecida no pudo realizarse en Los Uveros tras diferencias entre el conjunto y la junta local, luego de que no se aceptaran compromisos previamente adquiridos con aliados y patrocinadores. A pesar de múltiples intentos de mediación por parte de los hermanos Sandoval —incluyendo la gestión de regalías adicionales—, la negativa fue definitiva, lo que obligó a trasladar el evento a la ciudad de Penonomé.

Fue a mediados de diciembre cuando los Patrones de la Cumbia anunciaron oficialmente que la amanecida regresaría a Los Uveros, atendiendo los reiterados pedidos de seguidores de este sector de Coclé.

Más allá del espectáculo musical, la amanecida se ha consolidado como una experiencia cultural que une generaciones. Para Samy y Sandra, representa un compromiso emocional y físico que preparan cada año con dedicación. A lo largo del tiempo, el evento ha dejado anécdotas memorables que forman parte del folclore y la identidad del pueblo.

Algunos asistentes agradecieron al equipo que hizo posible el retorno de la amanecida al lugar donde inició todo. “Fueron días de tensión, pero se logró”, comentaron.

Los organizadores también extendieron su agradecimiento a TVN Media, por el respaldo constante a esta tradición. Con este regreso, Samy y Sandra Sandoval reafirman que la amanecida de Los Uveros sigue siendo una cita imprescindible para recibir el Año Nuevo al ritmo de la cumbia panameña.

