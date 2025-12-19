La amanecida de Samy y Sandra Sandoval regresa a Los Uveros para iniciar 2026

La amanecida en Los Uveros no ha sido solo un espectáculo musical, sino una auténtica experiencia cultural que ha unido a generaciones de fanáticos de la música típica panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los “Patrones de la Cumbia”, Samy y Sandra Sandoval, volverán a comenzar el año como manda la tradición: con su emblemática amanecida en el Turicentro Los Uveros. El esperado evento musical se realizará el 1 de enero de 2026, marcando el regreso a su escenario histórico tras un año de ausencia.

Cabe recordar que en 2024 la tradicional amanecida no pudo realizarse en Los Uveros debido a desacuerdos entre el conjunto y la junta local, luego de que no se aceptaran los compromisos previamente adquiridos con aliados y patrocinadores. A pesar de múltiples intentos de mediación por parte de los hermanos Sandoval —incluyendo la gestión de regalías adicionales—, la negativa fue definitiva, lo que obligó a trasladar el evento a la ciudad de Penonomé, en la provincia de Coclé.

En días recientes, Sandra Sandoval había generado expectativa entre sus seguidores al proponer una consulta pública para decidir si la amanecida debía celebrarse nuevamente en Los Uveros o mantenerse en Penonomé. “La gente de Los Uveros quiere de vuelta su amanecida porque ya es una tradición de muchos años, y la gente de Penonomé también”, expresó la cantante.

Finalmente, la decisión quedó confirmada a través de un video publicado por Samy Sandoval, en el que se observa a residentes de Los Uveros celebrando y aplaudiendo el anuncio del regreso del evento a su lugar de origen.

La amanecida en Los Uveros no ha sido solo un espectáculo musical, sino una auténtica experiencia cultural que ha unido a generaciones de fanáticos de la música típica panameña. Para los hermanos Sandoval, este evento representa un compromiso emocional y físico que cada año preparan con esmero. Sandra ha destacado en distintas ocasiones la exigente preparación que implican estas largas jornadas musicales, tanto para los artistas como para el público que las vive con entusiasmo.

A lo largo de los años, la amanecida también ha dejado anécdotas memorables: desde momentos divertidos hasta escenas cargadas de emoción que hoy forman parte del folclore y la identidad de la comunidad.

Con su regreso a Los Uveros, Samy y Sandra Sandoval reafirman una tradición que muchos consideran imprescindible para dar la bienvenida al nuevo año al ritmo de la cumbia panameña.