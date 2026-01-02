BTS anuncia su regreso con nuevo álbum y gira mundial tras el servicio militar

BTS confirmó oficialmente su regreso musical para 2026, marcando el fin de una de las pausas más largas y comentadas en la historia del K-pop. Luego de casi cuatro años separados como grupo debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el septeto volverá con nueva música y una gira mundial de gran escala, iniciando una etapa clave en su carrera global.

El anuncio se realizó el 1 de enero, cuando la agrupación reveló que su nuevo álbum se lanzará el 20 de marzo de 2026. Se trata del primer trabajo discográfico del grupo con sus siete integrantes desde Proof (junio de 2022). La noticia fue confirmada mediante un comunicado de prensa, pero el mensaje más emotivo llegó directamente a su fandom, ARMY, a través de un gesto íntimo y simbólico.

Según informó Soompi, los integrantes enviaron cartas manuscritas a los hogares de los fans que mantuvieron su membresía activa en Weverse durante los últimos tres años. En esos mensajes de Año Nuevo, además de palabras de agradecimiento, apareció una fecha clave escrita a mano: “2026.03.20”, una pista inequívoca sobre el regreso del grupo. Quienes no recibieron la versión física podrán acceder posteriormente al contenido a través de la plataforma.

El cierre de 2025 también estuvo marcado por un momento especial: BTS realizó un Weverse Live grupal el 31 de diciembre, donde reflexionaron sobre el año y adelantaron sus expectativas para el futuro. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, expresaron durante la transmisión.

El regreso pone punto final a un hiatus que comenzó formalmente en diciembre de 2022, cuando Jin se convirtió en el primer integrante en enlistarse. Posteriormente lo siguieron J-hope y el resto de los miembros. El proceso concluyó el 21 de junio de 2025, cuando Suga fue dado de baja, permitiendo que el grupo volviera a reunirse por completo.

Las emociones acumuladas durante ese período quedaron reflejadas en las cartas dirigidas a ARMY. RM, líder del grupo, confesó que había estado “esperando este regreso más que nadie”. Jimin y J-hope describieron 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”. Por su parte, Jin escribió: “Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”.

Jungkook reafirmó su compromiso artístico con un mensaje directo: “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”. V prometió a los fans: “En 2026 crearemos aún más y mejores recuerdos juntos, así que espérenlo con entusiasmo”, mientras que Suga cerró con una frase cargada de optimismo: “Tengamos un año lleno de alegría juntos”.

Aunque la confirmación oficial llegó en enero, el regreso de BTS llevaba meses gestándose. En una transmisión realizada el 1 de julio de 2025, los siete integrantes anunciaron que estaban trabajando tanto en un nuevo álbum grupal como en una gira mundial, explicando que el disco reflejaría las ideas y experiencias personales de cada miembro.

El avance del proyecto fue reafirmado en noviembre de 2025, cuando RM escribió en Weverse: “¡La música está saliendo muy bien! Todos están esforzándose. Por favor, espérenlo con entusiasmo”. Más adelante, el 6 de diciembre, confirmó que el trabajo estaba en su etapa final: “El álbum ya casi está aquí. De verdad está en camino. Ayer practicamos juntos también… Estamos filmando y practicando todos los días”.

Junto al lanzamiento del álbum, BigHit Music confirmó que BTS realizará una gira mundial en 2026, la primera desde Permission to Dance on Stage en 2022. Aunque han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que sea el tour más grande de su carrera, la compañía aclaró que los detalles oficiales sobre fechas y número de conciertos se anunciarán más adelante.

En palabras del propio grupo, la intención es clara: “También estamos planeando una gira mundial junto con el nuevo álbum. Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros”. Con ese mensaje, BTS inicia la cuenta regresiva hacia uno de los regresos más esperados de la música global.