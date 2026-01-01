Michael J. Fox regresa a la actuación con un emotivo cameo en la temporada 3 de Shrinking

Apple TV presentó el primer adelanto oficial de la tercera temporada de Shrinking y, entre sus imágenes más comentadas, aparece el actor de Volver al futuro en un cameo que marca su retorno a la actuación en pantalla tras cinco años de retiro. La participación de Michael J. Fox no es solo simbólica: su personaje estará directamente vinculado al Parkinson, la enfermedad que ha enfrentado públicamente durante más de tres décadas.

El teaser se abre con el personaje de Harrison Ford, el Dr. Paul Rhoades, quien anuncia con entusiasmo la llegada del nuevo personaje con una frase que resume el impacto del momento: “El GOAT ha vuelto”. A su alrededor, Jimmy Laird (Jason Segel) y la doctora Gaby Evans (Jessica Williams) celebran la escena, reforzando la química del grupo de terapeutas que es el eje de la serie.

La trama del adelanto también profundiza en el arco emocional de Jimmy, quien atraviesa un nuevo duelo al enfrentar la partida de su hija Alice (Lukita Maxwell). La joven se muda a Connecticut tras ser reclutada para jugar fútbol universitario, una noticia que Jimmy intenta asumir con entusiasmo, aunque el avance deja claro que el personaje lucha por ocultar su tristeza. Las imágenes están acompañadas por la canción “Mr. Miracle” de Kid Cudi, un tema optimista que, según el creador Bill Lawrence, refleja la idea central de esta temporada: seguir adelante.

El momento más esperado del teaser ocurre en una sala de espera médica, donde se produce la primera aparición de Michael J. Fox. Paul Rhoades se sienta a su lado y, al preguntarle por qué está allí, responde sin rodeos: “Parkinson”. Cuando Ford devuelve la pregunta, Fox responde con su característico humor: “Solo por un corte de pelo”. El intercambio, breve pero contundente, resume el tono humano y honesto con el que la serie aborda la enfermedad, lejos de convertirla en un recurso cómico.

Creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein, Shrinking se estrenó en 2023 y sigue la historia de Jimmy Laird, un terapeuta que, tras una pérdida personal devastadora, decide romper las reglas de su profesión. En lugar de mantener la distancia clínica, comienza a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa, provocando cambios profundos en sus vidas y en la suya propia. La historia se desarrolla en el Cognitive Behavioral Therapy Center, donde conviven profesionales con personalidades opuestas, liderados por Paul Rhoades, cuyo diagnóstico de Parkinson ha sido tratado desde una perspectiva sensible y realista.

Te puede interesar: Miles Teller conmueve al recrear un recuerdo tras los incendios en Los Ángeles

Te puede interesar: El Chavo del 8: aparece en VHS un episodio original perdido del icónico programa

La tercera temporada contará con el regreso de Harrison Ford, Jason Segel y Jessica Williams, junto a Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. A ellos se suma Jeff Daniels, quien se incorpora al elenco principal. También regresan como invitados Damon Wayans Jr., Wendie Malick y Cobie Smulders, mientras que Brett Goldstein retoma su papel como Louis Winston, con escenas clave junto a Jimmy.

En 2025, Shrinking obtuvo siete nominaciones al Emmy, incluyendo la primera nominación en la carrera de Harrison Ford como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, un reconocimiento que consolidó el prestigio de la producción.

La participación de Michael J. Fox surgió de manera natural. Al enterarse de que el personaje de Harrison Ford había sido diagnosticado con Parkinson, el actor llamó a Bill Lawrence, con quien trabajó en Spin City. “Hiciste una serie sobre Parkinson y no me llamaste”, le dijo en tono distendido. La respuesta fue inmediata: Lawrence le preguntó si quería participar y Fox aceptó sin dudarlo.

A partir de esa conversación, los guionistas crearon un personaje especialmente diseñado para él. Según explicó Fox, fue la primera vez que pudo llegar a un set sin preocuparse por ocultar su condición física, integrándola directamente a la actuación. Este cameo marca su primer trabajo live-action desde su retiro en 2020, aunque en años recientes participó en proyectos animados y documentales, como Still: A Michael J. Fox Movie.

La temporada 3 de Shrinking se estrenará el 28 de enero de 2026 en Apple TV, con un primer episodio de una hora y lanzamientos semanales cada miércoles. Las dos temporadas anteriores ya están disponibles en la plataforma.