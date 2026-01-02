Acumulación de basura marca el inicio de 2026 en La Chorrera por fallas en la recolección

Ante las denuncias ciudadanas, las autoridades municipales reconocieron las deficiencias en el servicio y confirmaron que se han impuesto sanciones.

El inicio del año 2026 en el distrito de La Chorrera se ha visto marcado por la acumulación de desechos sólidos, con decenas de bolsas de basura observadas a orillas de las calles y frente a residencias, debido a la falta del servicio de recolección.

Uno de los sectores más afectados es El Coco, donde residentes aseguran que el problema se mantiene desde hace más de un mes sin que el camión recolector pase por el área.

La situación ha generado malestar entre los moradores, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios que representa la acumulación prolongada de basura.

“Malísimo, porque demoran mucho. Anteriormente ellos venían los martes y los viernes y últimamente pasan a veces hasta un mes sin venir”, señaló Iván Villarreal, residente de El Coco.

Ante las denuncias ciudadanas, las autoridades municipales reconocieron las deficiencias en el servicio y confirmaron que se han impuesto sanciones contra la empresa encargada de la recolección de desechos.

“La recolección ha sido bastante defectuosa y hay muchos rezagos en el distrito de La Chorrera. Se hizo un llamado por parte del municipio y haremos lo necesario para que esta empresa cumpla con lo que estipula el contrato”, indicó Gerovy Aparicio, interventor municipal.

Asimismo, se informó que las sanciones aplicadas por el incumplimiento del servicio ascienden actualmente a $4,500 dólares.

Con información de Yiniva Caballero