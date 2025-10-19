Residentes de Costa Oeste denuncian fallas en recolección de basura en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Residentes de la comunidad de Costa Oeste denunciaron que, en los últimos tres meses, el camión recolector de basura ha pasado en dos ocasiones, lo que ha generado acumulación de desechos, malos olores y la proliferación de gusanos en varias barriadas.

Según los vecinos, la situación se ha vuelto insostenible. Muchos se han visto obligados a trasladar su basura en vehículos hacia otros distritos o pagar hasta 5 dólares a camiones privados para que retiren apenas un par de bolsas.

“Nos están cobrando la tasa de aseo y aun así tenemos que sacar dinero del bolsillo para que se lleven la basura. Esto ya es un problema de salud en la comunidad”, expresó uno de los afectados.

Los moradores aseguran que ni la empresa encargada ni el Municipio de La Chorrera han dado respuestas claras sobre las causas del problema.

“Ellos se tiran la pelota uno al otro y nadie asume la responsabilidad. Queremos saber si es el municipio o la empresa, pero que nos den una solución”, añadió otro residente.

En total, 12 barriadas de Costa Oeste se encuentran afectadas, con más de 15 días sin recolección de basura. Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades locales y de salud pública para que intervengan y eviten un posible brote sanitario en el sector.

Con información de Yiniva Caballero