Allanan residencias en San Miguelito y Chame por investigación de peculado en perjuicio del Estado

La Fiscalía Anticorrupción realizó este miércoles 11 de marzo de 2026 diligencias de allanamiento y registro en residencias ubicadas en el distrito de San Miguelito y en el distrito de Chame, como parte de una investigación por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado en perjuicio del Estado.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la denominada “Operación Dignidad”. Desde horas de la madrugada, fiscales anticorrupción, junto a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, intervinieron dos puntos específicos.

Uno de los operativos se efectuó en una vivienda ubicada en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. El segundo allanamiento se realizó en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Durante las diligencias, las autoridades indicaron que se lograron recabar indicios considerados clave para el avance de la investigación.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre los años 2016 y 2019, cuando una empresa contratista del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) fue adjudicada para ejecutar un proyecto de construcción de 182 unidades sanitarias en el corregimiento de Chupampa, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

No obstante, según las autoridades, el proyecto no llegó a ejecutarse, lo que habría ocasionado una afectación económica al patrimonio del Estado por un monto de 115,338.39 dólares.