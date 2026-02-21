Policía Nacional: Más de 800 boletas de tránsito y 71 allanamientos en 24 horas

Las cifras evidencian una jornada de intensos controles tanto en materia de seguridad ciudadana como en tránsito.

Panamá/Un despliegue policial en calles, comunidades y vías principales del país dejó como resultado más de 800 boletas de tránsito y 71 diligencias de allanamiento en tan solo 24 horas, como parte de las acciones del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, “se colocaron 818 boletas”, destacándose “84 por exceso de velocidad, 33 por luces no adecuadas, 25 por licencias vencidas, cuatro por embriaguez comprobada y 11 por hablar por celular”.

Además, “fueron remolcados 52 vehículos en grúas por diversas causas”, reflejando el énfasis en la fiscalización vial y la prevención de accidentes.

En paralelo, las unidades policiales desarrollaron “71 diligencias de allanamiento”, que permitieron decomisar “ocho armas de fuego, 470 municiones y $555.70 en efectivo”, elementos vinculados a presuntas actividades ilícitas.

El informe también detalla que “en el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió 185 personas”.

De ellas, “133 fueron por oficio, 38 por faltas administrativas, siete en flagrancia y siete por microtráfico”, resultado de operativos ejecutados a nivel nacional.

