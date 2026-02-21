Osasuna vs Real Madrid | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

En el historial reciente, la balanza favorece ampliamente al Madrid: Osasuna no vence a los blancos desde 2011.

Panamá/En uno de sus mejores momentos de la temporada, Osasuna se prepara para un duro desafío ante el líder Real Madrid, en un duelo clave de La Liga que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por sus objetivos.

El conjunto rojillo atraviesa una racha positiva, con 11 puntos de los últimos 15 posibles (3 victorias y 2 empates), resultados que le permitieron escalar del puesto 15 al décimo lugar en la tabla y reducir a cinco unidades la distancia con los puestos europeos.

Aunque el empate 0-0 ante el Elche dejó sensaciones encontradas, los recientes fichajes como Javi Galán, Víctor Muñoz y Valentin Rosier han revitalizado al equipo, especialmente en casa, donde presume una de las rachas invictas más largas del campeonato (3 triunfos y 2 empates).

Sin embargo, al frente estará un Real Madrid intratable en este 2026. El equipo blanco suma ocho victorias consecutivas en La Liga y viene de imponerse 4-1 a la Real Sociedad, además de lograr un valioso triunfo 1-0 en la Champions League ante el Benfica, resultado que refuerza su solidez como visitante. Los merengues acumulan cuatro victorias seguidas fuera de casa en liga y tres porterías a cero en sus últimas cuatro salidas oficiales, números que respaldan su candidatura al título en una carrera cerrada.

En el historial reciente, la balanza favorece ampliamente al Madrid: Osasuna no vence a los blancos desde 2011, y los capitalinos han ganado seis de los últimos siete enfrentamientos directos, aunque el choque de la temporada pasada en este mismo escenario terminó 1-1.

Entre los protagonistas a seguir aparece Ante Budimir, pieza clave para Osasuna y autor de goles en sus últimos cinco triunfos oficiales, incluido el empate del curso pasado ante el Madrid. Por el lado merengue, todas las miradas estarán sobre Kylian Mbappé, quien ha marcado en seis de sus últimas siete presentaciones y fue decisivo en los choques recientes ante los navarros.

En cuanto a bajas, Osasuna solo lamenta las ausencias de Iker Benito y Flavien Enzo Boyomo, mientras que el Real Madrid continúa sin Jude Bellingham ni Éder Militão, aunque espera recuperar pronto a Rodrygo.

Con la fortaleza local de Osasuna y la contundencia visitante del Real Madrid, el choque promete intensidad, goles y un nuevo capítulo en la pelea por el título y los puestos europeos.

Con información de Flashscore.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola; Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Raúl Moro; Ante Budimir.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Marcador probable de la inteligencia artificial:

Osasuna 1-2 Real Madrid.

