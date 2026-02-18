Champions League| Vinicius Júnior: UEFA abre investigación por denuncia de insultos racistas en juego Benfica vs Real Madrid

El incidente que generó la denuncia provocó la detención momentánea del partido en atención al protocolo que se aplica en este tipo de casos.

Francia/La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación por las "acusaciones de comportamientos discriminatorios" después de que el futbolista brasileño Vinícius denunciara insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni en el partido Benfica-Real Madrid, por la Liga de Campeones.

En un comunicado, la UEFA anunció que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio".

Tras abrir el marcador al minuto 50, Vinícius celebró delante de los aficionados del Benfica, lo que provocó una acalorada discusión con varios jugadores del equipo portugués y que le valió al brasileño una amonestación.

Cuando parecía que el partido iba a reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, aparentemente para decirle que el internacional argentino le había llamado 'mono'.

El partido fue interrumpido durante casi diez minutos por el árbitro francés François Letexier, quien decidió reanudarlo sin más sanciones.

El francés Aurélien Tchouaméni, mediocampista del Real Madrid, comentó que "esto es inaceptable. Vini nos contó que el tipo le había llamado mono escondiéndose bajo su camiseta".

En la red Instagram, Vinicius Jr. comentó que "los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta delante de la boca para mostrar lo débiles que son".

El astro francés Kylian Mbappé, también del Real Madrid, consideró que Prestianni no "merecía" jugar en la Champions League.

"No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de fútbol de Europa se comporte así", comentó.

Niega acusación

El mediocampista argentino Gianluca Prestianni y su club, el Benfica de Portugal, negaron este miércoles la acusación de racismo elevada por el brasileño Vinícius Júnior.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió Prestianni en una publicación de Instagram que acompañó con una foto de ambos jugadores disputando el balón.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", aseguró el jugador de 20 años horas, después del partido.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado "mono" por Prestianni, antes de que se reanudara el juego.

El colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.

La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta en el momento del incidente, y permaneció impávido ante los reclamos.

Entre ellos llamó la atención el de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones "¡Eres un puto racista!"

En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia: "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono (...) Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada".

Tras la acusación, a la que se sumaron otros integrantes del Real Madrid, el Benfica respaldó a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio.

A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia de la escaramuza.

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron", escribió el club.

En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda "Juntos a tu lado".

Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión disciplinaria por parte de la UEFA. Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.