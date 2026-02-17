Béisbol Juvenil 2026 | Coclé parece reaccionar, aquí están los numeritos de sus peloteros en semifinales

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Coclé vive horas decisivas en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros. La “Leña Roja” se encuentra abajo 3-1 en la serie ante Chiriquí y está obligada a ganar para extender su temporada y mantener vivo el sueño de la gran final.

Con la serie en pausa por los Carnavales y reanudándose el viernes 20 de febrero, el equipo coclesano confía en sus figuras más destacadas para intentar una remontada que quedaría en la memoria del béisbol juvenil panameño.

Ricardo Acosta, el motor ofensivo

En el plano ofensivo, el nombre que sobresale es el de Ricardo Acosta, quien ha sido el referente del ataque coclesano en esta semifinal. El patrullero presenta un sólido promedio de .455, lidera al equipo con 5 imparables, suma 3 bases robadas y ha anotado 4 carreras, convirtiéndose en el jugador más dinámico en la alineación.

A su alrededor, otros bates han intentado sostener la producción:

Eliecer Mendoza se ha consolidado como un remolcador clave, acumulando 3 carreras empujadas y un average de .333 .

se ha consolidado como un remolcador clave, acumulando y un average de . Omar Ramos , pese a contar con menos turnos, ha sido extremadamente eficiente, registrando un impresionante OPS de 1.267 y un OBP de .600 , demostrando gran capacidad para embasarse.

, pese a contar con menos turnos, ha sido extremadamente eficiente, registrando un impresionante y un , demostrando gran capacidad para embasarse. Jaime Escudero aporta consistencia con 4 hits y promedio de .308, mientras que Lucas López iguala a Mendoza como máximo productor del equipo con 3 carreras impulsadas.

La ofensiva coclesana ha mostrado destellos, pero necesitará mayor contundencia para poder revertir la serie.

Christian González, el as bajo presión

Desde el montículo, el brazo más dominante ha sido Christian González, quien ha trabajado 7.0 entradas de alto nivel. El derecho mantiene una destacada efectividad de 1.29, suma 11 ponches y presenta un sólido WHIP de 1.14, números que reflejan su capacidad para controlar a la ofensiva chiricana.

También ha sido importante Dereck Gómez, con 7 episodios completos, efectividad de 2.57 y 9 ponches, consolidándose como uno de los pilares de la rotación.

El único triunfo coclesano en esta serie llegó gracias a Edelindo Acosta, quien lanzó 4.1 entradas y recetó 5 ponches. Además, Alex Flores ha cumplido con solvencia desde el bullpen, manteniendo efectividad de 0.00 en su labor de relevo.

Contra la pared, pero con esperanza

Coclé sabe que no tiene margen de error. Necesita ganar tres juegos consecutivos para darle vuelta a la semifinal y avanzar a la final del béisbol juvenil 2026. La misión es compleja, pero el talento individual ha demostrado que la “Leña Roja” tiene argumentos para competir.

El reto ahora será transformar esas actuaciones destacadas en victorias colectivas. El viernes 20 de febrero se reanudará la batalla, y Coclé intentará escribir una página épica en el béisbol juvenil panameño.

