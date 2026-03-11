Comerciantes del Casco Antiguo advierten sobre hurtos y piden mayor presencia policial

Según denunciaron algunos comerciantes, los delitos menores se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando la percepción de seguridad entre visitantes nacionales y extranjeros.

Ciudad de Panamá/El Casco Antiguo continúa siendo uno de los principales puntos de atracción turística de la ciudad de Panamá, sin embargo, comerciantes y residentes advierten que el aumento de hurtos y la presencia de carteristas podría convertirse en una amenaza para la actividad turística en la zona.

Según denunciaron algunos comerciantes, los delitos menores se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando la percepción de seguridad entre visitantes nacionales y extranjeros.

“Estamos invadidos de carteristas y de gente asaltando a los turistas, entonces eso obviamente nos afecta porque ya los turistas no quieren venir para acá”, señaló Mario Sánchez, comerciante del sector.

Por su parte, el representante del corregimiento de San Felipe, Mario Kennedy, explicó que existen áreas donde la presencia de los estamentos de seguridad es limitada, lo que facilita la comisión de delitos.

“Hay sitios de amortiguamiento en donde no llega el SPI y tampoco llega la Policía, y entonces quedan indefensos, al quedar indefensos se dan los hurtos”, indicó.

Ante esta situación, este martes se realizó una reunión en el Casco Antiguo con la participación de comerciantes, residentes y autoridades locales, con el objetivo de plantear soluciones para reforzar la seguridad en el área.

Durante el encuentro, los participantes solicitaron aumentar la vigilancia y mejorar la coordinación entre los diferentes actores que operan en el sector.

“Queremos mayor presencia policial y también amalgamar los pilares para que haya mayor comunicación entre el comercio y las autoridades, para ver de qué manera nosotros podemos aportar. Por ejemplo, todos los comercios tienen cámaras de videovigilancia que graban su entorno y de allí pueden salir los perfiles de personas que posiblemente vayan a cometer un delito”, indicó Gasparín Belandria, presidente de Arhca.

Comerciantes e inversionistas también hicieron un llamado a las autoridades para que se adopten acciones urgentes que permitan fortalecer la seguridad, pero que al mismo tiempo se desarrollen programas de resocialización que ayuden a que el impacto del turismo beneficie a más sectores de la comunidad.

Además de la seguridad, los participantes mencionaron otras necesidades en la zona, como mejoras en la infraestructura, la construcción de baños públicos, reparaciones en las vías y soluciones a problemas relacionados con el suministro de agua.

Voceros del Ejecutivo señalaron que varios de estos temas se encuentran en evaluación y podrían tener avances o soluciones en los próximos meses.

Con información de Jorge Quirós