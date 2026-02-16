Béisbol Juvenil 2026 | Conoce las estadísticas del campeonato nacional y su fase de semifinales

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El campeonato nacional de béisbol juvenil sigue en pausa por las fiestas de carnavales y se reactiva el próximo viernes 20 de febrero con las semifinales que están que arden.

Mientras los jugadores recargan energías, el análisis de las estadísticas colectivas permite identificar qué equipos han logrado el equilibrio perfecto y quiénes tienen tareas pendientes para la reanudación del certamen.

Poder con el madero: Chiriquí y Oeste dictan cátedra

En el renglón de la ofensiva colectiva, la novena de Chiriquí se posiciona como la más sólida en cuanto a contacto, liderando el torneo con un promedio al bate (AVG) de .296 y un OPS de .736. Sin embargo, si hablamos de eficiencia pura para fabricar carreras, Panamá Oeste se lleva los honores; los "Vaqueros" han pisado el plato en 22 ocasiones, siendo el equipo más anotador de la fase, apoyados en una impresionante disciplina en el plato que les ha permitido negociar 13 bases por bolas y mantener un OBP de .402.

Por su parte, Panamá Metro ha logrado conectar la mayor cantidad de imparables (29 hits, empatado con Chiriquí), pero su falta de oportunidad se refleja en que solo han podido anotar 11 carreras. En el sótano de la producción se encuentra Coclé, con un promedio de .238 y apenas 10 anotaciones.

Duelo en la lomita: El muro de Chiriquí

El pitcheo colectivo ha sido la carta de presentación de la tropa chiricana. Los lanzadores de Chiriquí exhiben la mejor efectividad (EFEC) del campeonato con 2.67, permitiendo apenas 8 carreras limpias en 27 episodios y manteniendo un WHIP de 1.22.

En el departamento de los ponches, la "Leña Roja" de Coclé ha demostrado tener los brazos más potentes, recetando un total de 31 abanicados. Panamá Oeste mantiene una efectividad respetable de 3.33, igualada con Coclé, pero destaca por su control al otorgar solo 8 boletos. La situación más crítica la vive el "staff" de Panamá Metro, cuya efectividad se ha disparado a 5.40, siendo el equipo que más libertades ha otorgado con 22 carreras permitidas y un WHIP de 1.60.

Guantes de seda: La muralla de los Vaqueros

La defensa colectiva podría ser el factor que incline la balanza en las semifinales, y en este apartado, Panamá Oeste roza la perfección. Los del Oeste lideran el porcentaje de fildeo (FPCT) con .983, habiendo cometido solo 2 errores en 115 lances totales.

Coclé le sigue con un promedio de .967 y 4 pifias. En el otro extremo, las imprecisiones han castigado a Panamá Metro, que ocupa el último lugar defensivo con 6 errores cometidos y un promedio de fildeo de .943, lo que ha complicado la labor de sus lanzadores en momentos cruciales.

Estadísticas individuales:

En el apartado de bateo individual, la lucha por la cima ha sido feroz. Si tomamos en cuenta la mayor cantidad de turnos al bate para determinar la consistencia, Alexis Quintero (Chiriquí) y Maikel Nieto (Oeste) emergen como los líderes indiscutibles con un impresionante promedio al bate de .600, ambos con 10 turnos oficiales registrados. Muy de cerca les sigue Joans Montenegro (Chiriquí), quien ha mantenido un sólido .538 a pesar de tener una carga mayor de trabajo con 13 turnos al bate.

El poder remolcador ha tenido nombre propio: Alexis Quintero (Chiriquí) comanda las carreras empujadas con un total de 5, demostrando ser el bateador más oportuno del certamen hasta el momento. Le siguen Mildner Nieto (Oeste), Ricardo Acosta (Coclé) y Carlos Sanchez (Metro) con 4, 1 y 3 remolcadas respectivamente.

En cuanto a la velocidad y la capacidad de fabricar anotaciones, Maikel Nieto (Oeste) ha sido un dolor de cabeza para los receptores rivales, liderando tanto en bases robadas con 3 (empatado con Ricardo Acosta de Coclé) como en carreras anotadas con un total de 5.

Dominio en el montículo: Los brazos de hierro

El pitcheo ha sido el factor determinante para mantener con vida a las novenas semifinalistas. En el departamento de juegos ganados, la paridad es absoluta, con lanzadores como Joans Montenegro (Chiriquí), Alexis Govea (Oeste), Anthony Ortega (Chiriquí), Edelindo Acosta (Coclé), Alberto Gomez (Oeste) y Edgar Samaniego (Oeste) acreditándose 1 victoria cada uno.

Al analizar el porcentaje de carreras limpias (EFEC), la eficiencia ha sido máxima. Considerando la mayor cantidad de episodios lanzados, destaca la labor de Christian Gonzalez (Coclé), quien ostenta una microscópica efectividad de 1.29 en 7.0 entradas de labor. En esa misma cantidad de episodios, Dereck Gomez (Coclé) mantiene un sólido 2.57 y Edgar Samaniego (Oeste) un 5.14.

Alexis Govea (Oeste), quien en 6.0 episodios de labor mantiene una impresionante efectividad de 1.50, permitiendo apenas una carrera y limitando a sus rivales a un promedio de bateo de .240. Por su parte, el estelar de Chiriquí, Anthony Ortega, ha demostrado ser una garantía de éxito. Ortega registra una efectividad de 2.95 tras completar 6.1 entradas.

La potencia de los brazos se ha hecho sentir con los ponches. Christian Gonzalez (Coclé) es el "rey del chocolate" con 11 abanicados, seguido por Dereck Gomez (Coclé) con 9 y un triple empate en la tercera posición con 7 ponches entre Cristian Navarro (Metro), Manuel Bustavino (Chiriquí) y Johan Camarena (Chiriquí).

En el rol de cerradores, la seguridad ha estado garantizada por Jaffeth Flores (Chiriquí), Luis Navarro (Oeste) y Abel Rodriguez (Oeste), quienes han logrado sumar 1 juego salvado para sus respectivas causas. Por otro lado, el control ha sido el talón de Aquiles para algunos, siendo Yeremy De Leon (Metro), Abdiel Castillo (Oeste) y Reynaldo Gonzalez (Metro) los lanzadores con más bases por bolas otorgadas, acumulando 3 boletos cada uno.

Fuente: Fedebeis.

Así marchan las semifinales

Las semifinales están al rojo vivo y, tras cuatro partidos disputados en cada llave, ambos enfrentamientos tienen a sus favoritos a solo un triunfo de avanzar. La acción se reanudará luego del receso por Carnaval, el viernes 20 de febrero, cuando se disputen los quintos encuentros.

Serie 1: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado de la serie: Chiriquí lidera 3-1

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí

Coclé 4-3 Chiriquí Juego 4: Coclé 1-4 Chiriquí

La novena chiricana ha mostrado solidez ofensiva y buen pitcheo en momentos clave, colocándose a una victoria de sellar su pase a la final. Coclé, por su parte, está obligado a ganar el Juego 5 para extender la serie.

Juego 5: Coclé vs Chiriquí

Serie 2: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado de la serie: Panamá Oeste lidera 3-1

Resultados:

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro

Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste 2-4 Panamá Metro

Panamá Oeste impuso condiciones en los primeros tres compromisos, mostrando poder ofensivo y profundidad en su cuerpo monticular. Metro logró reaccionar en el cuarto partido y mantiene vivas sus aspiraciones.

Juego 5: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Ambas series están 3-1, por lo que el regreso tras el Carnaval podría definir a los finalistas del campeonato si los líderes logran cerrar en el quinto juego.

