Champions League resultado | Real Madrid le ganó la partida a Mourinho en la ida

La eliminatoria queda abierta, pero el equipo merengue golpeó primero en una noche donde el fútbol y la controversia compartieron protagonismo en Lisboa.

Panamá/El Real Madrid dio un paso importante en los play-offs de la UEFA Champions League al imponerse 0-1 al SL Benfica en el Estadio da Luz, en un encuentro intenso que estuvo cargado de tensión y polémica.

El único gol del compromiso lo anotó Vinícius Júnior al minuto 50’, con un potente disparo de derecha que silenció momentáneamente a la afición lisboeta. Sin embargo, el tanto no fue lo único que marcó la noche.

Polémica por presunto acto racista

Tras el gol, Vinícius protagonizó un cruce con jugadores rivales y el público. Minutos después, el brasileño se acercó al árbitro denunciando presuntos insultos racistas provenientes del argentino Gianluca Prestianni. El colegiado detuvo brevemente el partido mientras se calmaban los ánimos, en un episodio que volvió a poner el foco en la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.

El atacante merengue fue amonestado al 51’ por conducta inapropiada tras sus gestos hacia la grada, en medio de la tensión generada por la situación.

Mourinho, expulsado

El encuentro también dejó la expulsión del técnico del Benfica, José Mourinho, quien vio dos tarjetas amarillas y terminó abandonando el área técnica en un cierre caliente del compromiso.

Debido a las múltiples interrupciones y la revisión de incidentes, el árbitro añadió 12 minutos de tiempo de reposición, extendiendo un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

La vuelta en el Bernabéu

Con el 0-1 a favor, el Real Madrid viajará con ventaja para el partido de vuelta, que se disputará el próximo 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco buscará cerrar la serie en casa y avanzar a la siguiente ronda del máximo torneo continental.

