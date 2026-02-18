Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá se dispone a jugar sus dos primeros partidos de fogueo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará entre el 5 y 17 de marzo y los partidos de Panamá los podrás ver a través de TVMAX.

Panamá/La selección panameña que se entrena para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá este jueves y viernes, partidos de preparación ante los equipos del béisbol mayor de Panamá Metro y Panamá Oeste.

Este jueves desde las 6:00 p.m. jugarán ante Panamá Metro en el estadio Rod Carew y ante los 'Vaqueros' el viernes por la noche, arrancando desde las 6:00 p.m.en el estadio Mariano Rivera.

El equipo continúa este miércoles con los entrenamientos en el estadio Rod Carew y la novedad sería la incorporación del exgrandes ligas Jonathan Araúz.

Hernández se reporta

Kenny Hernández se incorporó ayer a la selección de béisbol de Panamá, tras disponer de unos días de descanso, y afirmó estar "con todo el ánimo, con todas las ganas" para aportar al equipo en el torneo. Hernández llegó al grupo después de completar la temporada con los Leones del Escogido en República Dominicana, donde participó en el run‑robin, los play‑offs y la serie final, y posteriormente en la Serie del Caribe.

"Para mí es un sueño participar en el Clásico. En el anterior se dieron cosas, situaciones en las que no pude participar. pero este año sí, pues vengo con todas las ganas, con toda la fuerza y muy ilusionado de poder participar y dejar el nombre de mi país en alto", destacó.

Al referirse a la recepción por parte del grupo, Hernández comentó que fue bien recibido y destacó la relación con uno de los líderes del equipo, Christian Betancourt: "Muy bien, muy bien. Ya hemos venido jugando anteriormente en algunos torneos... me llevo prácticamente con todos", señaló.

Competencia interna

Después de una temporada intensa con los Yaquis de Ciudad Obregón, en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y como refuerzo de los Tomateros de Culiacán, en la Serie del Caribe 2026, Allen Córdoba se integró a la selección panameña donde espera contribuir en el rol que se le asigne.

El pelotero bocatoreño reconoció que varios de sus compañeros buscan ser titulares en los jardines, posición en la que él acostumbra a jugar, por lo tanto la competencia en ese puesto es interesante.

"Es una pelea sana", expresó. "No obstante esto es Panamá, esto es un equipo, somos una familia y aquí nos vamos a apoyar todos", agregó.

Córdoba también apela a su versatilidad en el terreno de juego, por lo tanto mostró su disposición de jugar donde el manager José Mayorga estime conveniente.

"Yo estoy disponible para donde me necesiten, este es el compromiso que tengo con el país, yo estoy a disposición de donde Mayorga me necesite... ahorita estoy en el outfield, pero bueno, si me necesitan en el infield, ahí voy a estar para ir al máximo también", puntualizó.

Calendario de Panamá

Panamá forma parte del Grupo A cuya sede será el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Los partidos que jugará son los siguientes:

6 de marzo de 2026: vs Cuba (11:00 a.m.)

vs Cuba (11:00 a.m.) 7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico (6:00 p.m.)

vs Puerto Rico (6:00 p.m.) 8 de marzo de 2026: vs Canadá (6:00 p.m.)

vs Canadá (6:00 p.m.) 9 de marzo de 2026: vs Colombia (11:00 a.m.)

Información de Fedebeis