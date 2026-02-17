Béisbol Juvenil 2026 | Panamá Metro y sus principales peloteros que luchan para evitar la eliminación

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Panamá Metro enfrenta una situación límite en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros. Los “metrillos” están abajo 3-1 en la serie frente a Panamá Oeste y necesitan una reacción inmediata para evitar la eliminación.

La acción, suspendida por las festividades de los Carnavales, se reanudará el viernes 20 de febrero, fecha en la que Metro buscará iniciar una remontada que lo mantenga con vida en la lucha por el título.

Carlos Sánchez, el bate encendido

Si hay un nombre que sobresale en la ofensiva metropolitana es el de Carlos Sánchez. El toletero ha sido el bate más temido de la alineación, registrando un impresionante promedio de .600. Además, lidera al equipo con 3 carreras empujadas, ostenta un poderoso OPS de 1.600 y ha conectado un triple clave en la serie.

El respaldo ofensivo también ha sido importante. David Murillo y Anderson Cousins batean para .400, mostrando consistencia en momentos determinantes. Murillo suma 3 remolcadas, mientras que Cousins presenta un destacado OBP de .538 y ha anotado 3 carreras, convirtiéndose en una pieza clave en la generación de ofensiva.

Por su parte, Robert Sánchez y Carlos Peraza han aportado profundidad al lineup con promedio de .500, logrando embasarse con frecuencia y manteniendo presión constante sobre el pitcheo rival.

Brazos que sostienen la esperanza

En el montículo, Panamá Metro ha encontrado puntos altos que mantienen viva la fe. Los relevistas César Berrio y Francisco De Gracia han sido impecables, ambos con efectividad de 0.00 en sus salidas. Berrio destaca con un minúsculo WHIP de 0.48, mientras que De Gracia registra 0.50, reflejando un dominio absoluto y gran control de la zona de strike.

El derecho Cristian Navarro ha sido el principal brazo en cuanto a ponches, acumulando 7 abanicados en 4.1 episodios, con una efectividad de 2.20, perfilándose como una carta fuerte en situaciones de alta presión.

También ha contribuido Yeremy De León, quien presenta efectividad de 3.00 en 3 entradas lanzadas, limitando el daño ofensivo de los “Vaqueros” en momentos clave.

Sin margen de error

Con la serie 3-1 en contra, Panamá Metro está obligado a ganar tres partidos consecutivos si quiere avanzar a la final del béisbol juvenil 2026. La combinación entre la ofensiva liderada por Carlos Sánchez y la solidez del bullpen será determinante para intentar forzar el regreso de la serie a la capital.

El viernes 20 de febrero marcará el punto de inflexión: o comienza la remontada metropolitana o se cierra el telón de la temporada.

Fuente: Fedebeis