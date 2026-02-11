Béisbol Juvenil 2026| Dimas Ponce es elegido Manager del Año del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El estratega de los 'Vaqueros' de Panamá Oeste, Dimas Ponce, fue seleccionado este mediodía como el Manager del Año del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Ponce condujo a los 'Vaqueros' de Panamá Oeste al primer lugar de la tabla de posiciones en la Ronda Regular con marca de 19-2, gana por primera vez el premio al Manager del Año.

"Me siento contento, orgulloso del trabajo logrado, todo un esfuerzo que se hace en equipo con el cuerpo técnico y los peloteros, la liga provincial, un trabajo en equipo, un logro de todos en verdad", dijo Ponce.

El manager chiricano al servicio de Oeste, recibió 19 de 22 votos posibles, los otros tres votos fueron para el manager de Coclé, Rodrigo Merón.

