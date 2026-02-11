Mundial 2026 | Inglaterra rival de grupo de Panamá jugará amistoso ante Costa Rica

Antes del Mundial , la selección inglesa se concentrará en el sur de Florida .

Londres, Reino Unido/Inglaterra instalará su campamento base en Kansas City, Estados Unidos, durante el Mundial de fútbol 2026 (11 de junio-19 de julio) y jugará antes un amistoso contra Costa Rica, anunció este miércoles la Federación Inglesa.

Los subcampeones de Europa se entrenarán en el Swope Soccer Village de Kansas City, una ciudad situada en la frontera entre los estados de Kansas y Misuri, donde también estará instalada Argentina.

La federación inglesa precisó que había privilegiado esta opción desde enero de 2025.

Pero tuvo que esperar al visto bueno de la FIFA, ya que otras selecciones también tenían interés, según informaciones de prensa.

Antes del Mundial, la selección inglesa se concentrará en el sur de Florida. Se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica, respectivamente el 6 y el 10 de junio, añadió la FA, sin revelar los estadios donde jugarán.

En marzo, Inglaterra jugará en Wembley ante Uruguay y Japón.

El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá durante la fase de grupos del Mundial; en Dallas, Boston y Nueva York.

Otros amistosos:

La selección de Ecuador viajará a Europa en marzo para disputar dos partidos amistosos, contra Marruecos y Países Bajos, como preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, informó este miércoles la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) .

Ecuador, que se clasificó segundo en la eliminatoria suramericana, compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

La Tricolor enfrentará a los Leones del Atlas africanos en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, el 27 de marzo y a la Naranja Mecánica cuatro días después en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos) , señaló la FEF en un comunicado.

"Estos encuentros permitirán seguir fortaleciendo el trabajo colectivo, sumar minutos de competencia de alto nivel y evaluar al equipo frente a selecciones con estilos y exigencias distintas", agregó.

Países Bajos y Marruecos, ambas selecciones mundialistas, se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto en el más reciente ranking mundial de la FIFA.

Dentro de su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).

Ecuador enfrentará por primera vez a Marruecos, ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia; y por cuarta ocasión a Países Bajos, cabeza de serie del Grupo F, que completan Japón, Túnez y una selección del repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

