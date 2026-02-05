Selección de Panamá jugará cinco amistosos más antes del Mundial

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Selección de Panamá y Thomas Christiansen concen las sedes y calendario para el Mundial 2026

Panamá/El gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol, Christian Núñez, confirmó en TVMAX Deportes que los dirigidos por el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen tienen en carpeta cinco amistosos más antes del arranque del Mundial 2026.

