Tarjeta Panini de Adalberto “Coco” Carrasquilla marca récord histórico en Panamá

Panamá/El nombre de Adalberto “Coco” Carrasquilla, referente de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, volvió a ser protagonista, esta vez fuera de las canchas, al marcar un récord histórico en el coleccionismo panameño con la venta de una tarjeta que ya forma parte de la historia del deporte nacional.

RÉCORD HISTÓRICO EN EL COLECCIONISMO PANAMEÑO

La tarjeta 1/1 de Adalberto “Coco” Carrasquilla fue vendida por USD $1,000, convirtiéndose oficialmente en la venta más alta registrada para cualquier tarjeta de un futbolista panameño. Un hecho sin precedentes que refleja el crecimiento del mercado de coleccionismo deportivo en el país y el impacto internacional del mediocampista canalero.

La historia es tan sorprendente como el resultado. En la mañana del 23 de enero de 2026, la pieza fue listada en eBay con un precio de USD $999. Muchos pensaron que tomaría tiempo encontrar comprador, pero para asombro de la comunidad, la tarjeta no estuvo publicada ni una hora antes de ser adquirida por un coleccionista, desatando comentarios y reacciones en redes sociales y foros especializados.

Otras noticias: Mundial 2026 | Siguiéndole la pista a Ghana y Otto Addo rivales de la selección de Panamá

¿Por qué cuesta tanto esta tarjeta?

El valor de la pieza va más allá del precio. Se trata de una tarjeta perteneciente a Panini Prizm, la línea más icónica y legendaria de la reconocida marca de cromos, conocida por producir algunas de las cartas más codiciadas del mundo del deporte.

Además, es la tarjeta de novato del jugador panameño más buscado del momento, junto a Michael Amir Murillo, lo que incrementa su atractivo entre coleccionistas nacionales e internacionales. A esto se suma un detalle clave: es una Paralela Gold Wave One of One (1/1), lo que significa que es única en el mundo, sin copias ni versiones similares en circulación.

Como si fuera poco, esta joya del coleccionismo es exclusiva de cajas Blaster, un formato que añade aún más rareza a su hallazgo y eleva su estatus dentro del mercado de tarjetas deportivas.

Otras noticias: Panamá vs México | Así fueron los datos estadísticos de este partido amistoso

De inversión mínima a ganancia histórica

Lo más llamativo de la historia es que el dueño original pudo haber invertido un máximo de USD $35 en una caja y, con un golpe de suerte y visión, transformó esa compra en una venta de USD $1,000, marcando uno de los márgenes de ganancia más sorprendentes en el coleccionismo panameño reciente.

Este hito no solo consolida a “Coco” Carrasquilla como una de las figuras más influyentes del fútbol panameño dentro y fuera del terreno de juego, sino que también abre una nueva ventana para el crecimiento del mercado de tarjetas deportivas en Panamá, donde la pasión por la Selección Nacional ahora también se traduce en piezas de alto valor histórico y económico.

Además, este hecho fue dado a conocer por la cuenta oficial de Instagram de Panini Panamá, que destacó la venta como un hito histórico en el coleccionismo deportivo nacional, resaltando el impacto que está teniendo Adalberto “Coco” Carrasquilla no solo en la cancha, sino también en el creciente mercado de tarjetas y memorabilia en el país.

Otras noticias: Panamá vs México | Reacción de Thomas Christiansen luego del resultado 0-1