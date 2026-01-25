Mundial 2026 | Siguiéndole la pista a Ghana y Otto Addo rivales de la selección de Panamá

Panamá/El seleccionador de las Black Stars, Otto Addo, ha intensificado su labor de monitoreo de jugadores en Europa como parte de la preparación estratégica para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este proceso de observación es fundamental, ya que la selección de Ghana enfrentará a Panamá en el primer partido de la escuadra dirigida por Thomas Christiansen en la cita mundialista que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Otras noticias: Panamá vs México | Así fueron los datos estadísticos de este partido amistoso

Recientemente, Addo se trasladó al Red Bull Arena de Salzburgo para presenciar el duelo de la Europa League entre el Red Bull Salzburg y el FC Basel, donde evaluó el desempeño de los ghaneses Edmund Baidoo y Jonas Adjetey. Estas visitas técnicas y sesiones de seguimiento tienen como objetivo principal construir cohesión de equipo, fomentar la solidaridad e inculcar una cultura competitiva sólida dentro de las Black Stars antes del torneo.

El seguimiento de Addo no se ha limitado a Austria; el estratega también ha viajado a España e Inglaterra para reunirse con figuras de la talla de Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Mohammed Salisu, Abdul Mumin y Abdul Fatawu Issahaku. La relevancia de este scouting radica en la alta exigencia del Grupo L, sector donde Panamá y Ghana deberán medir fuerzas también contra las potencias de Inglaterra y Croacia.

Este esperado debut de la selección panameña tendrá lugar el 17 de junio en la ciudad de Toronto, lo que añade una capa adicional de presión para ambos cuerpos técnicos en su búsqueda por llegar en óptimas condiciones al pitazo inicial.

Otras noticias: La selección de Panamá cae en casa ante México por un autogol al final del partido

Edmund Baidoo

Otras noticias: Reacciones | Otto Addo analiza el Grupo L del Mundial 2026: “Es un grupo difícil, pero estamos listos para competir”

Edmund Baidoo nació el 30 de enero de 2006 y actualmente tiene 19 años. Mide 1,74 m, es de nacionalidad ghanesa y juega como delantero centro, con el pie derecho como dominante. Su representante es Golden Gate Group y está verificado.

Actualmente pertenece al Red Bull Salzburgo de Austria, club al que llegó el 29 de agosto de 2024 procedente del Sogndal de Noruega, en una operación valorada en 3,30 millones de euros (con un valor estimado de 1,20 millones). Su contrato con el Salzburgo se extiende hasta el 30 de junio de 2029 y su valor de mercado actual es de 6 millones de euros.

En cuanto a su trayectoria, antes de llegar a Austria jugó en el AsanSka FC de Ghana, desde donde pasó al Sogndal en marzo de 2024.

Su rendimiento en la temporada muestra que ha disputado 30 partidos oficiales, con 7 goles y 5 asistencias. En la Bundesliga austríaca marcó 5 goles y dio 4 asistencias en 16 encuentros, mientras que en la Europa League anotó 1 gol en 7 partidos. También sumó un gol en la clasificación de la Champions League y una asistencia en la ÖFB-Cup. En total acumula 1774 minutos jugados, con un promedio de un gol cada 253 minutos.

Otras noticias: Resultado sorteo Mundial 2026 | Así quedaron conformados los grupos en Washington

Jonas Adjetey

Jonas Adjei Adjetey nació el 13 de diciembre de 2003 en Accra, Ghana, y tiene 22 años. Su altura es de 1,88 m, juega como defensa central, es diestro y su agente es SBE Management AG, también verificado.

Actualmente milita en el FC Basilea de Suiza, club al que llegó el 3 de agosto de 2022 desde el Berekum Chelsea II de Ghana. Su contrato con el Basilea está vigente hasta el 30 de junio de 2028, y fue renovado recientemente el 29 de agosto de 2024. Su valor de mercado actual es de 7 millones de euros.

Su historial de fichajes incluye pasos por el Great Olympics de Ghana en 2019, luego un club desconocido en 2020, más tarde el Berekum Chelsea II en 2022, y finalmente su llegada al Basilea.

Comparativa narrativa

Edmund Baidoo es un delantero joven y prometedor, con apenas 19 años, que ya destaca en competiciones europeas y se perfila como un atacante de futuro para el Salzburgo. Su velocidad y capacidad de generar goles lo hacen un perfil ofensivo interesante.

Jonas Adjetey, en cambio, es un defensa central más experimentado, con 22 años y una presencia física notable gracias a su 1,88 m de altura. Consolidado en el FC Basilea, su valor de mercado es ligeramente superior al de Baidoo, reflejando su importancia en la defensa del club suizo.

En resumen, Baidoo representa la proyección ofensiva de Ghana en Europa, mientras que Adjetey encarna la solidez defensiva de su país en un equipo histórico como el Basilea.