Resultado sorteo Mundial 2026 | Así quedaron conformados los grupos en Washington

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Sorteo resultado Mundial 2026
Sorteo resultado Mundial 2026 / AFP
AFP
05 de diciembre 2025 - 14:25

Panamá/El Mundial 2026 ya tiene su hoja de ruta definida. En una ceremonia vibrante realizada en el emblemático Kennedy Center de Washington, la FIFA dio a conocer la conformación oficial de los doce grupos que formarán la primera fase de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Otras noticias: EN VIVO 🔴 : Sorteo Mundial 2026 | La selección de Panamá está en el grupo L

Con la presencia de leyendas del fútbol, delegaciones de todos los continentes y gran expectación mediática, los 48 clasificados conocieron finalmente su destino en el torneo.

La jornada dejó grupos equilibrados, otros con claros favoritos y algunos catalogados como de “alto voltaje”. A continuación, el repaso completo de cómo quedó distribuido el torneo más importante del planeta:

GRUPO A

  • México – CONCACAF
  • Sudáfrica – CAF
  • Corea del Sur – AFC
  • UEFA D – UEFA

GRUPO B

  • Canadá – CONCACAF
  • UEFA A – UEFA
  • Qatar – AFC
  • Suiza – UEFA

GRUPO C

  • Brasil – CONMEBOL
  • Marruecos – CAF
  • Haití – CONCACAF
  • Escocia – UEFA

GRUPO D

  • Estados Unidos – CONCACAF
  • Paraguay – CONMEBOL
  • Australia – AFC
  • UEFA D – UEFA

GRUPO E

  • Alemania – UEFA
  • Curazao – CONCACAF
  • Costa de Marfil – CAF
  • Ecuador – CONMEBOL

GRUPO F

  • Países Bajos – UEFA
  • Japón – AFC
  • UEFA B – UEFA
  • Túnez – CAF

GRUPO G

  • Bélgica – UEFA
  • Egipto – CAF
  • Irán – AFC
  • Nueva Zelanda – Oceanía

GRUPO H

  • España – UEFA
  • Cabo Verde – CAF
  • Arabia Saudita – AFC
  • Uruguay – CONMEBOL

GRUPO I

  • Francia – UEFA
  • Senegal – CAF
  • Repechaje 2 – Interconfederación
  • Noruega – UEFA

GRUPO J

  • Argentina – CONMEBOL
  • Argelia – CAF
  • Austria – UEFA
  • Jordania – AFC

GRUPO K

  • Portugal – UEFA
  • Repechaje 1 – Interconfederación
  • Uzbequistán – AFC
  • Colombia – CONMEBOL

GRUPO L: El camino de Panamá

El Grupo L acaparó la atención en Panamá y buena parte de la región, luego de confirmarse que la Selección de Panamá quedó ubicada junto a tres selecciones de peso internacional:

  • Inglaterra – UEFA
  • Croacia – UEFA
  • Ghana – CAF
  • Panamá – CONCACAF

Para la Marea Roja, el desafío es uno de los más exigentes del certamen: enfrentará a una Inglaterra sólida y candidata permanente, a una Croacia con historial reciente de semifinales y finales mundialistas, y a una Ghana reconocida por su intensidad y talento africano. Un grupo competitivo en el que Panamá buscará sorprender y alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa.

selección de Panamá Sorteo Mundial 2026 Copa Mundial de Fútbol 2026
