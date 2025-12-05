Resultado sorteo Mundial 2026 | Así quedaron conformados los grupos en Washington

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/El Mundial 2026 ya tiene su hoja de ruta definida. En una ceremonia vibrante realizada en el emblemático Kennedy Center de Washington, la FIFA dio a conocer la conformación oficial de los doce grupos que formarán la primera fase de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la presencia de leyendas del fútbol, delegaciones de todos los continentes y gran expectación mediática, los 48 clasificados conocieron finalmente su destino en el torneo.

La jornada dejó grupos equilibrados, otros con claros favoritos y algunos catalogados como de “alto voltaje”. A continuación, el repaso completo de cómo quedó distribuido el torneo más importante del planeta:

GRUPO A

México – CONCACAF

– CONCACAF Sudáfrica – CAF

– CAF Corea del Sur – AFC

– AFC UEFA D – UEFA

GRUPO B

Canadá – CONCACAF

– CONCACAF UEFA A – UEFA

– UEFA Qatar – AFC

– AFC Suiza – UEFA

GRUPO C

Brasil – CONMEBOL

– CONMEBOL Marruecos – CAF

– CAF Haití – CONCACAF

– CONCACAF Escocia – UEFA

GRUPO D

Estados Unidos – CONCACAF

– CONCACAF Paraguay – CONMEBOL

– CONMEBOL Australia – AFC

– AFC UEFA D – UEFA

GRUPO E

Alemania – UEFA

– UEFA Curazao – CONCACAF

– CONCACAF Costa de Marfil – CAF

– CAF Ecuador – CONMEBOL

GRUPO F

Países Bajos – UEFA

– UEFA Japón – AFC

– AFC UEFA B – UEFA

– UEFA Túnez – CAF

GRUPO G

Bélgica – UEFA

– UEFA Egipto – CAF

– CAF Irán – AFC

– AFC Nueva Zelanda – Oceanía

GRUPO H

España – UEFA

– UEFA Cabo Verde – CAF

– CAF Arabia Saudita – AFC

– AFC Uruguay – CONMEBOL

GRUPO I

Francia – UEFA

– UEFA Senegal – CAF

– CAF Repechaje 2 – Interconfederación

– Interconfederación Noruega – UEFA

GRUPO J

Argentina – CONMEBOL

– CONMEBOL Argelia – CAF

– CAF Austria – UEFA

– UEFA Jordania – AFC

GRUPO K

Portugal – UEFA

– UEFA Repechaje 1 – Interconfederación

– Interconfederación Uzbequistán – AFC

– AFC Colombia – CONMEBOL

GRUPO L: El camino de Panamá

El Grupo L acaparó la atención en Panamá y buena parte de la región, luego de confirmarse que la Selección de Panamá quedó ubicada junto a tres selecciones de peso internacional:

Inglaterra – UEFA

– UEFA Croacia – UEFA

– UEFA Ghana – CAF

– CAF Panamá – CONCACAF

Para la Marea Roja, el desafío es uno de los más exigentes del certamen: enfrentará a una Inglaterra sólida y candidata permanente, a una Croacia con historial reciente de semifinales y finales mundialistas, y a una Ghana reconocida por su intensidad y talento africano. Un grupo competitivo en el que Panamá buscará sorprender y alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa.