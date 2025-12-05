Resultado sorteo Mundial 2026 | Así quedaron conformados los grupos en Washington
El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.
Panamá/El Mundial 2026 ya tiene su hoja de ruta definida. En una ceremonia vibrante realizada en el emblemático Kennedy Center de Washington, la FIFA dio a conocer la conformación oficial de los doce grupos que formarán la primera fase de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con la presencia de leyendas del fútbol, delegaciones de todos los continentes y gran expectación mediática, los 48 clasificados conocieron finalmente su destino en el torneo.
La jornada dejó grupos equilibrados, otros con claros favoritos y algunos catalogados como de “alto voltaje”. A continuación, el repaso completo de cómo quedó distribuido el torneo más importante del planeta:
GRUPO A
- México – CONCACAF
- Sudáfrica – CAF
- Corea del Sur – AFC
- UEFA D – UEFA
GRUPO B
- Canadá – CONCACAF
- UEFA A – UEFA
- Qatar – AFC
- Suiza – UEFA
GRUPO C
- Brasil – CONMEBOL
- Marruecos – CAF
- Haití – CONCACAF
- Escocia – UEFA
GRUPO D
- Estados Unidos – CONCACAF
- Paraguay – CONMEBOL
- Australia – AFC
- UEFA D – UEFA
GRUPO E
- Alemania – UEFA
- Curazao – CONCACAF
- Costa de Marfil – CAF
- Ecuador – CONMEBOL
GRUPO F
- Países Bajos – UEFA
- Japón – AFC
- UEFA B – UEFA
- Túnez – CAF
GRUPO G
- Bélgica – UEFA
- Egipto – CAF
- Irán – AFC
- Nueva Zelanda – Oceanía
GRUPO H
- España – UEFA
- Cabo Verde – CAF
- Arabia Saudita – AFC
- Uruguay – CONMEBOL
GRUPO I
- Francia – UEFA
- Senegal – CAF
- Repechaje 2 – Interconfederación
- Noruega – UEFA
GRUPO J
- Argentina – CONMEBOL
- Argelia – CAF
- Austria – UEFA
- Jordania – AFC
GRUPO K
- Portugal – UEFA
- Repechaje 1 – Interconfederación
- Uzbequistán – AFC
- Colombia – CONMEBOL
GRUPO L: El camino de Panamá
El Grupo L acaparó la atención en Panamá y buena parte de la región, luego de confirmarse que la Selección de Panamá quedó ubicada junto a tres selecciones de peso internacional:
- Inglaterra – UEFA
- Croacia – UEFA
- Ghana – CAF
- Panamá – CONCACAF
Para la Marea Roja, el desafío es uno de los más exigentes del certamen: enfrentará a una Inglaterra sólida y candidata permanente, a una Croacia con historial reciente de semifinales y finales mundialistas, y a una Ghana reconocida por su intensidad y talento africano. Un grupo competitivo en el que Panamá buscará sorprender y alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa.