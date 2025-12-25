Turquía detiene a 115 presuntos miembros del grupo EI antes de fiestas de fin de año

El EI fue recientemente acusado de atentar contra un grupo de estadounidenses en Palmira, en el centro de Siria, en un ataque en el que murieron dos militares y un intérprete.

turquia/La fiscalía de Estambul ordenó arrestar a 137 presuntos miembros de la organización yihadista Estado Islámico, de los que 115 fueron puestos en detención este jueves, sospechosos de preparar atentados durante las fiestas de fin de año.

Según el comunicado de su oficina, el fiscal actuó "en base a informaciones de inteligencia que apuntaban a que la organización terrorista EI planeaba atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo".

En Turquía son frecuentes estas campañas de detenciones antes de las celebraciones de fin de año.

Turquía, que comparte 900 km de frontera con Siria, teme la infiltración de este grupo yihadista, que sigue activo en el país vecino.

El EI fue recientemente acusado de atentar contra un grupo de estadounidenses en Palmira, en el centro de Siria, en un ataque en el que murieron dos militares y un intérprete.

Los servicios de inteligencia turcos informaron además esta semana de la detención, "entre Afganistán y Pakistán", de un presunto jefe del grupo Estado Islámico.

El sospechoso, Mehmet Gören, fue llevado a Turquía y acusado por la inteligencia de este país, el MIT, de "preparar atentados suicidas contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa".