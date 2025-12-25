Trump dice que EEUU lanzó 'numerosos' ataques contra el EI en Nigeria
nigeria/El presidente Donald Trump dijo el jueves que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "numerosos" ataques mortales contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, y prometió que habrá más si esta organización continúa matando cristianos en ese país.
"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El republicano añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos".