Gobierno del Congo teme que haya 'al menos 200 muertos' por deslizamiento de tierra en mina controlada por la milicia

El gobierno de la República Democrática del Congo dijo el domingo que temía "al menos 200 muertos" en un deslizamiento de tierra "masivo" que golpeó una mina controlada por la milicia en el este del país.

Desde su resurgimiento en 2021, el grupo armado M23 se ha apoderado de vastas extensiones del este de la República Democrática del Congo, rica en recursos, y en abril de 2024 tomó la mina de Rubaya, en la provincia de Kivu del Norte, con la ayuda de Ruanda.

La mina produce entre el 15 y el 30 por ciento del suministro mundial de coltán, un componente clave en la producción de productos electrónicos como computadoras portátiles y teléfonos móviles. Miles de mineros artesanales trabajan diariamente en condiciones precarias en las minas de Rubaya, la mayoría equipados con palas simples y botas de goma.

Un "enorme deslizamiento de tierra probablemente dejó al menos 200 muertos", indicó el domingo el Ministerio de Comunicaciones del país en un comunicado a la AFP, expresando su "profunda consternación" por la tragedia.

Según información obtenida por AFP, parte de una ladera de la mina se derrumbó el miércoles por la tarde. Un segundo deslizamiento de tierra se produjo el jueves por la mañana.

Rubaya se encuentra en laderas empinadas talladas por profundos barrancos con caminos de tierra, a menudo intransitables durante la temporada de lluvias, que serpentean entre pendientes inestables. El gobernador de Kivu del Norte designado por el M23, Eraston Bahati Musanga, que visitó Rubaya el viernes, dijo a la AFP que hubo "al menos 200 muertos". Dijo que se habían recuperado cadáveres de los escombros, sin dar un número exacto.

Las redes telefónicas estuvieron caídas durante varios días y las autoridades congoleñas y los grupos de la sociedad civil huyeron de la zona cuando llegó el M23. La información llega "poco a poco" a través de mensajeros en motocicleta que circulan por la región, lo que hace difícil establecer un balance preciso, dijo a la AFP una fuente humanitaria.

Los supervivientes heridos han sido trasladados a centros de salud locales que cuentan con recursos limitados, dijo otra fuente humanitaria. En un comunicado, la embajada de Bélgica en Kinshasa expresó su "solidaridad tras los trágicos deslizamientos de tierra".

Saqueos organizados

La zona oriental de la República Democrática del Congo, rica en recursos y que limita con Ruanda y Burundi, ha sufrido 30 años de violencia continua. Según los expertos de las Naciones Unidas, el M23 ha creado una administración paralela al Estado congoleño para regular el funcionamiento de la mina de Rubaya desde su captura.

Estiman que el M23 obtiene unos 800.000 dólares al mes de la mina gracias a un impuesto de 7 dólares por kilogramo sobre la producción y venta de coltán. La ONU también acusan a Ruanda -que niega brindar apoyo militar al M23- de utilizar a la milicia para desviar las riquezas minerales de la República Democrática del Congo.

Kinshasa instó el domingo a "la comunidad internacional a comprender plenamente la magnitud de esta tragedia" que atribuyó a "la ocupación armada y a un sistema organizado de saqueo" por parte de la milicia apoyada por Ruanda.

El gobierno señaló que "toda actividad minera y comercial" había sido prohibida en Rubaya a partir de febrero de 2025, pero entre 112 y 125 toneladas se extraen cada mes y se envían "exclusivamente a Ruanda".