Uganda celebra elecciones con internet bloqueado y represión policial

En Kampala las mesas electorales tardaron en abrir, como es habitual en este país africano que desde su independencia del Reino Unido en 1962 ha participado en varias guerras civiles y conflictos regionales.

Kampala, Uganda/Uganda comenzó este jueves a votar en unas elecciones legislativas y presidenciales en las que Yoweri Museveni busca prolongar sus 40 años en el poder, con internet bloqueado y con represión policial.

En Kampala las mesas electorales tardaron en abrir, como es habitual en este país africano que desde su independencia del Reino Unido en 1962 ha participado en varias guerras civiles y conflictos regionales.

El periódico Daily Monitor instó a sus lectores a "proteger" las casas y reforzar puertas y ventanas por el riesgo de disturbios. El exguerrillero Yoweri Museveni, de 81 años, lleva cuatro décadas en el poder y ha sido acusado de reprimir con violencia a sus oponentes.

Su principal rival en las elecciones es Bobi Wine, de 43 años, un cantante convertido en político que creció en un barrio marginal y se califica a sí mismo "presidente del gueto".

"Estamos celebrando elecciones a ciegas", dijo Wine tras votar. "Esto lo hacen para facilitar el fraude previsto por el régimen", añadió, animando al pueblo de Uganda "a resistir".

Al igual que en 2021, cientos de seguidores de Wine fueron detenidos en los días previos a las elecciones. El candidato ha tenido que usar chaleco antibalas en los mítines y describió las votaciones como una "guerra" y a Museveni como un "dictador militar".

A pesar de haber prometido que no lo haría, el martes el gobierno bloqueó el acceso a internet para evitar la difusión de "desinformación" e "incitación a la violencia". Naciones Unidas calificó el bloqueo digital como "profundamente preocupante" y Wine ha prometido protestas si se manipulan los resultados.