El gobierno de Sudán anuncia la vuelta a la capital que abandonó por la guerra

Más de 3,7 millones de personas huyeron de la capital en los primeros meses del conflicto, desencadenado en abril de 2023, cuando los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomaron Jartum.

Jartum, Sudán/El primer ministro sudanés anunció el domingo la vuelta de su Gobierno a Jartum, la capital, que tuvo que abandonar en 2023 a causa de la guerra y trasladar a Puerto Sudán, en el este del país.

"Hoy estamos de vuelta (...) el Gobierno de la esperanza regresa a la capital nacional", declaró Kamel Idris a los periodistas en Jartum, prometiendo "mejores servicios" para los habitantes.

El Gobierno, aliado con el ejército, así como diversas agencias de la ONU, abandonaron la capital para replegarse en Puerto Sudán, que pasó a ser la capital provisional.

Desde que el ejército recuperó Jartum en marzo de 2024 más de un millón de personas han regresado, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pero tras más de mil días de guerra, los servicios básicos siguen devastados.

En su discurso del domingo, Idris prometió reconstruir los hospitales y mejorar los servicios educativos, de electricidad, de agua y de saneamiento.

Tras perder la capital los paramilitares concentran ahora su ofensiva en el oeste del país.

La guerra en Sudán ha causado la muerte de varias decenas de miles de personas y ha desplazado a más de 11 millones, tanto dentro del país como fuera.