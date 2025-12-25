Panamá deroga medidas de retorsión contra Ecuador tras acuerdo tributario

En 2012, Panamá aplicó medidas de retorsión contra Ecuador al ser considerado un país que discriminaba a la jurisdicción panameña. Estas medidas se sustentaban en la Ley 58 de 2002, posteriormente subrogada por la Ley 48 de 2016.

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto Nº 39 de 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se deroga en todas sus partes el Decreto Nº 13 de 2012 que imponía medidas de retorsión contra la República del Ecuador. La decisión se produce tras la firma de un acuerdo bilateral de intercambio de información tributaria y la exclusión de Panamá de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales.

Según el documento oficial, el nuevo marco de cooperación busca fortalecer la transparencia fiscal, prevenir delitos financieros y promover la inversión bilateral. El acuerdo fue suscrito el 14 de agosto de 2025, y un día después el Servicio de Rentas Internas de Ecuador reformó su normativa para retirar a Panamá de la lista de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

El Gobierno panameño destacó que la derogación responde al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, reconociendo la decisión ecuatoriana como un paso hacia la normalización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

El decreto, firmado por el presidente José Raúl Mulino y los ministros de Estado, entrará en vigor tras su promulgación en la Gaceta Oficial. Con ello, se pone fin a más de una