EN VIVO: Sorteo Mundial 2026 | Hoy sabrás en qué grupo queda la selección de Panamá

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Da inicio nuestra cobertura especial del Sorteo Final de la Copa Mundial 2026, un evento que se celebrará en el prestigioso Centro Kennedy de Washington D.C., sede oficial donde este viernes se definirán los grupos del torneo más importante del planeta fútbol. Desde las 9:30 a.m., TVMAX llevará la señal en directo, mientras acompañamos cada detalle de una ceremonia que reúne a las mejores selecciones del mundo.

La selección de Panamá forma parte de las 42 federaciones ya clasificadas y estará atenta al desarrollo del sorteo para conocer sus rivales en la fase de grupos. En total, el evento determinará la ubicación de 48 equipos, aunque seis plazas aún esperan definición.

Otras noticias: Thomas Christiansen desde Washington: “Quiero un sorteo que nos dé oportunidades de avanzar”

Equipos clasificados y plazas pendientes

Ya están confirmadas 42 selecciones, entre ellas los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, además de representantes de la AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y UEFA.

Los seis cupos restantes se conocerán en marzo de 2026:

Cuatro saldrán de la repesca de la UEFA , compuesta por 16 selecciones.

saldrán de la repesca de la , compuesta por 16 selecciones. Dos provendrán del Torneo Clasificatorio de la FIFA, en el que competirán Bolivia, RD Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Bombos y procedimiento del sorteo

Según lo establecido por la FIFA, los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos ocuparán el Bombo 1 junto a potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

La distribución de los restantes 39 equipos se realizará conforme a la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola del 19 de noviembre de 2025.

La selección de Panamá integra el Bombo 3, compartiendo espacio con selecciones como Egipto, Noruega, Escocia, Paraguay, Túnez, entre otras.

El Bombo 4 incluirá a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, además de las plazas que provengan del repechaje europeo y del torneo clasificatorio.

Restricciones y lineamientos clave

El sorteo contempla medidas específicas para un equilibrio competitivo:

Los anfitriones tendrán bolas de colores diferentes y posiciones asignadas: México (A1) , Canadá (B1) y Estados Unidos (D1) .

y posiciones asignadas: , y . Las selecciones de la UEFA podrán coincidir máximo dos por grupo.

podrán coincidir máximo dos por grupo. Ningún grupo podrá tener equipos de la misma confederación, salvo el caso anterior.

Las cuatro primeras selecciones del ranking (España, Argentina, Francia, Inglaterra) se ubicarán en cuadros opuestos para evitar cruces tempranos.

Invitados y figuras presentes

La ceremonia contará con un elenco de lujo encabezado por leyendas del deporte mundial como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal.

El invitado especial Eli Manning recibirá a los asistentes en la alfombra roja, mientras que el sorteo será conducido por Rio Ferdinand acompañado de Samantha Johnson.