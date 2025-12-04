Thomas Christiansen desde Washington: “Quiero un sorteo que nos dé oportunidades de avanzar”

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/A pocas horas del histórico sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este viernes con transmisión en vivo por TVMAX desde las 9:30 a.m., nuestro enviado especial Ricardo Icaza conversó en exclusiva con el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, quien ya vive intensamente la antesala del evento en Washington D.C.

El técnico español-danés, que guió a la selección panameña a su segunda clasificación consecutiva a un Mundial, habló sobre sensaciones, expectativas y lo que espera del sorteo que definirá el camino del equipo hacia la fase de grupos.

“Como principiante, no sé qué me voy a encontrar… pero lo estoy disfrutando a tope”

Christiansen no ocultó la emoción de estar presente en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional.

“Como principiante, la verdad es que no sé lo que me voy a encontrar ahí dentro, pero disfrutándolo a tope”, expresó entre sonrisas, mientras recordaba cómo desde la mañana ya se sentía el ambiente mundialista en el hotel de concentración.

El técnico incluso bromeó con el clima, muy por debajo de cero en la capital estadounidense: “Estoy preparado… de enero a mayo hace calorcito, está a temperatura agradable”, dijo en tono relajado, en contraste con el fuerte frío que reina en la ciudad.

“Quiero un sorteo que nos dé oportunidades de pasar a la siguiente fase”

Sobre sus deseos para el sorteo, Christiansen fue claro y directo.

“Me gustaría un sorteo donde nos dé oportunidades de pasar a la siguiente fase. Oportunidades, equipos que podamos competir”, afirmó, subrayando que la intención de Panamá es ir más allá de la fase de grupos.

No obstante, recordó que en un Mundial no existen rivales fáciles:

“Competir, vamos a competir contra cualquiera. Lo único es que no es lo mismo jugar contra España como contra otra selección”, destacó, sin mencionar preferencias específicas.

—¿Algún rival en particular que le gustaría enfrentar?— le preguntó Icaza.

“No, prefiero no comentar los equipos porque no tengo influencia sobre ello”, respondió con prudencia.

“Que lo disfruten y que se sientan orgullosos de su equipo”

El entrenador también envió un mensaje directo a los fanáticos panameños que esperan con ansias el sorteo:

“Que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo y que se sientan orgullosos de su equipo. Mañana a ver qué nos toca y con eso vamos a ir hasta el final”, afirmó, dejando claro el compromiso del plantel.

Christiansen entró luego al John F. Kennedy Center, donde se desarrolla la gala que reúne a las 42 selecciones clasificadas y a los representantes de los equipos que disputarán el repechaje para completar las 48 plazas del torneo.