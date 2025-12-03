Sorteo del Mundial 2026 | Jaime Penedo fue invitado por FIFA para asistir a Washington representando a Panamá

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/El histórico guardameta panameño Jaime Penedo, uno de los nombres más emblemáticos del fútbol nacional, fue invitado oficialmente por la FIFA para participar en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento de talla global que se realizará este viernes 5 de diciembre en Estados Unidos.

La ceremonia, que definirá el camino de las 48 selecciones participantes, será transmitida en Panamá a través de TVN, TVMAX y TVN Pass, reforzando la expectativa del público local por un acontecimiento que marcará la ruta hacia el torneo más grande de la historia.

Antes de abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Penedo compartió sus impresiones en una entrevista con TVMAX, mostrando orgullo, emoción y la humildad que siempre lo caracterizó como líder del fútbol panameño. “Representar a Panamá es el orgullo más grande que uno puede sentir”, expresó con firmeza. “Ser elegido por parte de la FIFA como un invitado es súper gratificante, pero lo es aún más porque voy a representar a mi país”.

La invitación, según confesó el propio Penedo, llegó de manera inesperada. “No lo esperaba. Sí me tomó por sorpresa, pero la recibí con mucha alegría y mucho orgullo”, declaró. Para él, la posibilidad de estar presente en un evento de esta magnitud tiene un significado especial, sobre todo en un Mundial que tendrá sedes compartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del torneo.

Un referente del fútbol panameño

La presencia de Jaime Penedo en un evento FIFA no es casualidad. El exportero es considerado una de las máximas figuras del fútbol panameño, con una trayectoria que abarca más de 130 partidos internacionales, múltiples participaciones en la Copa Oro, un histórico subtítulo en 2013 y, por supuesto, su papel protagónico en la clasificación de Panamá a su primera Copa del Mundo, Rusia 2018. Su liderazgo, carácter y actuaciones memorables lo convirtieron en un símbolo de la selección nacional, siendo recordado por aficionados y expertos como el mejor arquero en la historia del país.

Hoy, ya retirado de las canchas, su imagen sigue siendo un referente de prestigio para Panamá, lo que explica su constante presencia en actos vinculados a la FIFA y al desarrollo del deporte a nivel internacional.

El sorteo y los posibles rivales

Consultado sobre el tipo de grupo que le gustaría ver para Panamá —en caso de clasificar al Mundial 2026—, Penedo no cayó en especulaciones, aunque reconoció la dificultad del panorama. “Todo el mundo tira sus matemáticas antes del sorteo, pero la verdad es que todo es muy difícil”, comentó. “En el Bombo 1 están casi todos los campeones del mundo. El ranking FIFA está por algo”.

A pesar de ello, mostró un espíritu competitivo, reflejo de su trayectoria. “Yo quisiera que toque equipos buenos. Al final, si vas a una Copa del Mundo, es para medirte con rivales de mucha calidad”, afirmó, dejando claro que la grandeza se construye enfrentando a los mejores.

Un embajador panameño en el escenario global

La participación de Jaime Penedo en el sorteo mundialista no solo destaca su legado, sino que coloca nuevamente a Panamá en la vitrina futbolística internacional. Su presencia simboliza el respeto ganado por el fútbol panameño en los últimos años y refuerza la conexión entre el país y la próxima edición del torneo.

Con su característico temple y orgullo, Penedo viajó rumbo al evento que abrirá oficialmente el camino hacia el Mundial 2026, llevando una vez más el nombre de Panamá a lo más alto.

