Sorteo Mundial 2026 | Conoce tres aspectos principales para saber en Washington

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 entra en una fase decisiva con dos momentos cruciales para el planeta fútbol: el Sorteo Final y, apenas 24 horas después, la revelación oficial de las sedes y horarios del torneo más esperado del deporte mundial.

A medida que crece la expectativa en los 48 países clasificados —incluyendo a la Selección de Panamá, única representante de Centroamérica—, la FIFA se prepara para presentar información determinante que definirá el camino de cada selección en esta edición histórica que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con millones de aficionados atentos y una organización sin precedentes, el escenario está listo para que el mundo conozca cómo se desarrollará la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

FIFA revelará sedes y horarios del Mundial 2026: los tres puntos clave

La revelación completa de las sedes y horarios de los 104 partidos del Mundial 2026 se llevará a cabo al día siguiente del Sorteo Final, a las 12:00 p.m. ET (hora del Este). Este anuncio marcará un paso determinante en la organización del torneo que será disputado en México, Estados Unidos y Canadá. El evento contará con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por Leyendas de la FIFA, quienes analizarán los partidos y el impacto del calendario. Además, estarán presentes representantes de los 42 equipos ya clasificados y delegados de las selecciones que aún buscan un cupo para completar el listado final. La transmisión en vivo estará disponible para los aficionados panameños a través de TVN, TVMAX y TVN Pass, esto garantizará que los seguidores puedan conocer en tiempo real la distribución final de partidos y sedes.

Panamá: la única selección centroamericana que espera con ilusión el Mundial 2026

Este anuncio llega en un momento clave para la Selección de Panamá, que conocerá a sus rivales en el sorteo y, un día después, los lugares y horarios donde disputará sus encuentros. Al ser la única selección centroamericana clasificada al Mundial 2026, Panamá carga con el orgullo regional y la responsabilidad de representar a toda la zona.

Bajo el mando de Thomas Christiansen, el equipo canalero ha mostrado evolución, carácter y una ambición que lo coloca en posición de competir contra cualquier potencia. Tras su debut en Rusia 2018, el reto ahora es superar esa actuación, avanzar en la fase de grupos y consolidar su crecimiento futbolístico en este escenario ampliado y altamente competitivo.

Con el sorteo final tan cerca y la revelación del calendario apenas 24 horas después, la expectativa crece entre los aficionados panameños. El país entero aguarda con ilusión el camino que le tocará recorrer en este histórico Mundial 2026, que promete desafíos, emociones y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo dorado para el fútbol nacional.

