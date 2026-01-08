Ministra de Educación: 'Si a alguien le piden $1.00 para conseguir un nombramiento, que me llamen'

Molinar aseguró que este mecanismo busca eliminar prácticas de corrupción y garantizar procesos transparentes y sin intermediarios dentro del sistema educativo.

Herrera/La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que no se tolerarán cobros ilegales para la gestión de nombramientos dentro del Ministerio de Educación y pidió a los docentes denunciar cualquier irregularidad.

“Una garantía de que ya nadie tiene que pegarse de nadie para conseguir un nombramiento; es más, si a alguien le piden un dólar para conseguir un nombramiento, que me llame”, subrayó la titular del Meduca, al referirse al nuevo sistema de nombramientos implementado por la institución.

Molinar aseguró que este mecanismo busca eliminar prácticas de corrupción y garantizar procesos transparentes y sin intermediarios dentro del sistema educativo.

Las declaraciones se dieron en la provincia de Herrera, durante la inauguración de un nuevo centro escolar en La Arena.

Información de Ney Castillo

Otras notas importantes: