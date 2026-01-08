Gobierno mantiene consultas directas sobre Río Indio y avanza en estudios ambientales

El proyecto de Río Indio es considerado clave para la sostenibilidad hídrica del Canal de Panamá, por lo que el Gobierno mantiene como prioridad avanzar en los estudios y consultas.

En la región de Azuero, el ministro de Metas y Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que continúan las consultas relacionadas con el proyecto de Río Indio, destacando que las autoridades están apostando por un diálogo directo con las comunidades, sin intermediarios.

Icaza explicó que, de manera paralela a las consultas, el Gobierno sigue avanzando en los estudios técnicos y ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto.

En este momento, precisó, se trabaja en la línea base ambiental, paso previo a la elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental, previsto para finales de este año.

“Ese diálogo que nos lleva entonces al reasentamiento, en paralelo, estamos trabajando en la línea base ambiental para posteriormente presentar el estudio de impacto ambiental a finales de este año. De igual forma, seguimos avanzando con las exploraciones, tanto biotécnicas como biológicas, donde está ubicado el sitio de presa y lo que será el túnel para el traspaso de agua del lago del río Indio hacia el lago Gatún”, señaló el ministro.

Las autoridades reiteraron que este proceso busca garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica actualizada y con la participación de las comunidades involucradas, priorizando la transparencia y el respeto a las poblaciones que podrían verse impactadas.

