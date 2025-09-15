Embalse de río Indio: ACP adjudicaría estudio de impacto ambiental en marzo de 2026

La subadministradora señaló que, aunque Bayano podría convertirse en el futuro en un recurso hídrico para las comunidades del Este de la ciudad, no resulta eficiente ni sostenible para los requerimientos del Canal de Panamá.

Panamá/El proyecto del embalse de río Indio, declarado de interés nacional, entra en una fase clave: la adjudicación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), programada para marzo del próximo año, según confirmó la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

En marzo podemos estar adjudicando el contrato del estudio de impacto ambiental porque ya tendremos el concepto de Ingetec, que desarrolla el diseño conceptual de la presa principal, un túnel, tres presas auxiliares y el campamento de obra”, explicó Espino de Marotta, en el programa especial de Mesa de Periodista.

Actualmente, se revisa la línea base ambiental levantada en 2017, con el objetivo de garantizar que las comunidades aguas abajo mantengan su caudal ecológico, como ya se hace en otros proyectos hídricos administrados por la ACP en el lago Alajuela y en Gatún.

La funcionaria destacó que será precisamente el EIA el que defina qué tipo de actividades podrán realizarse aguas abajo y qué medidas de mitigación serán necesarias.

El estudio de impacto ambiental es el que me va a permitir establecer el alcance del proyecto y sus efectos sobre las comunidades”, precisó.

Bayano: una alternativa ineficiente

En medio de la discusión durante Mesa de Periodistas, Espino de Marotta descartó al embalse de Bayano como una opción viable para suplir las necesidades del Canal.

Lo calificó de “costoso, ineficiente y con gran impacto de afectación social”, ya que su aprovechamiento implicaría atravesar extensas áreas urbanas de la capital, como 24 de Diciembre y Las Mañanitas, afectando a numerosas comunidades y con tuberías que no cumplen los requisitos de servidumbre del Canal.

La subadministradora señaló que, aunque Bayano podría convertirse en el futuro en un recurso hídrico para las comunidades del Este de la ciudad, no resulta eficiente ni sostenible para los requerimientos del canal de Panamá.

Próximos pasos

La ACP proyecta publicar el pliego de licitación de la construcción del embalse a finales de 2026, con miras a adjudicar el contrato en 2027. La inversión estimada ronda entre 1,500 y 1,600 millones de dólares, incluyendo alrededor de 1,300 millones para programas de reasentamiento. La ejecución de la obra tomaría aproximadamente cuatro años, con horizonte de culminación hacia 2031.

Como parte del plan social, la entidad ya ha entregado más de 110 títulos de propiedad en la cuenca de Río Indio y prevé entregar otros 140 en las próximas semanas. Cabe recordar que unas 38 comunidades, 550 familias (2,500 personas) se verían afectadas de manera directa, con las cuales la ACP ha dicho que ya ha entablado conversaciones.