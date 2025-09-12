Río Indio: la gran apuesta del Canal que promete agua y competitividad

Con apenas una décima parte de la extensión del lago Gatún —unas 4,600 hectáreas—, río Indio guarda un potencial que la ACP considera inmenso. “Es un proyecto viable, tanto en lo ambiental como de ingeniería”, defendió Espino de Marotta.

Panamá/¿Por qué río Indio?, ¿Llegará el agua a todos? y ¿Qué sucederá con las comunidades que podrían verse afectadas por este proyecto? Estas y otras preguntas fueron abordadas este viernes en el programa Mesa de Periodistas, con la participación de Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Una apuesta estratégica para el agua y el Canal

Con apenas una décima parte de la extensión del lago Gatún —unas 4,600 hectáreas—, río Indio guarda un potencial que la ACP considera inmenso. “Es un proyecto viable, tanto en lo ambiental como de ingeniería”, defendió Espino de Marotta.

El embalse de río Indio ha sido escogido por la ACP tras un análisis de 28 alternativas. El proyecto busca garantizar el funcionamiento de la vía interoceánica, abastecer de agua al país y promover el desarrollo competitivo en comunidades aledañas.

Tiene grandes aportes hídricos, igual que la cuenca del río Chagres. Río Indio compensa el consumo de agua de la población y además da un poquito más de agua para poder aumentar los tránsitos por el Canal”, explicó Espino de Marotta.

Le puede interesar: Mesa de Periodistas | Río Indio: impacto social y ambiental del futuro embalse

La subadministradora recordó que más de la mitad de los panameños consume agua proveniente de los lagos Gatún y Alajuela, donde actualmente operan ocho potabilizadoras y dos más están en construcción para abastecer a dos millones de personas.

El consumo de agua de la población equivale a un volumen similar al tránsito de siete barcos, y este consumo crecerá hasta equivaler a once barcos”, añadió.

Según la ACP, río Indio tendría un embalse de 4,600 hectáreas, equivalente a una décima parte del lago Gatún, pero con un gran volumen de agua. “Es un proyecto viable ambientalmente y de ingeniería”, subrayó.

Costos, empleos y tiempos de ejecución

La apuesta no es menor: el embalse costaría unos 1,500 millones de dólares y generaría más de 2,700 empleos directos. La ACP prevé publicar el pliego de licitación de construcción del embalse a finales de 2026, para adjudicar el contrato entre finales de ese año o inicios de 2027, y ejecutar las obras durante un período de aproximadamente cuatro años, hasta 2031.

Puede leer: Proyecto río Indio: Delimitan área del polígono de influencia de la construcción del reservorio multipropósito

Todo para garantizar que el agua corra, no solo en el Canal, sino en los grifos de miles de panameños. Una de sus ventajas, de acuerdo con la ACP, es que el agua se traspasará por gravedad hacia el sistema de lagos, sin necesidad de electricidad, permitiendo administrar de manera conjunta los lagos Gatún, Alajuela y río Indio.

ACP: “El Canal va a cumplir” con reasentamientos en Río Indio

Unas 38 comunidades, 550 familias (2,500 personas) se verían afectadas de manera directa. Espino de Marotta aclaró que existen tres opciones para ellas:

Permanecer en la cuenca.

Mudarse a otro poblado.

Trasladarse como comunidad.

La ACP ha destinado 1,300 millones de dólares para el plan de reasentamiento. “Serán las familias quienes decidan cómo se van a reasentar”, aseguró la subadministradora, detallando que se contempla un esquema de reasentamiento, compensación y restauración de medios de vida.

Si yo soy una familia que tiene cinco hectáreas y se dedica a sembrar plátano, la ACP le va a comprar un terreno del mismo metraje, le va a dar un título de propiedad, le va a construir la vivienda y va a asegurarse de que pueda restaurar su medio de vida”, ejemplificó.

A los no residentes que solo poseen terrenos se les ofrecerá compensación económica, siempre “a precio de mercado”.

Para la subadministradora, no se trata solo de planos y cifras: “Tener presencia es ganar credibilidad”, dice al recordar que colaboradores del Canal han llegado hasta las comunidades con proyectos de internet, acueductos rurales y carreteras.

Su mensaje a las comunidades es claro: “El Canal va a cumplir”.

También: Río Indio: Autoridad Nacional de Tierras crea oficina para titulación masiva

El reto del abastecimiento

El país enfrenta problemas de escasez de agua, sobre todo en el interior y el sector este, donde aún dependen de camiones cisterna. Sobre el papel del Idaan, Espino de Marotta fue franca: “Definitivamente, el Idaan tiene algunas mejoras que hacer, pero el Canal siempre coopera para lo que nos corresponde: mantener el volumen de agua que ellos necesitan para operar”.

En contraste, Jorge Ritter, primer ministro de Asuntos del Canal, advirtió que “el modelo que no se debe usar es que el Canal asuma lo que le corresponde al Idaan. Yo, en lo personal, creo que el Canal no debe administrar las potabilizadoras”.

Así las cosas, mientras el Canal apuesta por río Indio como solución al agua y a la seguridad de la vía interoceánica, la gran incógnita sigue sin respuesta: ¿tiene el Estado, y sobre todo el Idaan, la capacidad de garantizar que esa agua llegue a los hogares panameños?