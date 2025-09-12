Río Indio: Debaten impacto social y ambiental del futuro embalse

El titular de Ambiente destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto corresponde a la categoría 3, la más detallada y técnicamente sofisticada.

ciudad de panamá/El proyecto de embalse en el río Indio, que el Canal de Panamá busca desarrollar para asegurar el funcionamiento de la vía interoceánica en periodos de sequía y garantizar agua para el consumo humano, fue presentado esta mañana en Mesa de Periodistas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó la obra como “crítica y vital” para Panamá y el mundo, al señalar que no solo respaldará la acumulación de agua en la cuenca del Canal, sino que también tendrá como principal objetivo garantizar el suministro de agua potable en Panamá, San Miguelito y La Chorrera.

“Es un proyecto fundamental que solo se puede llevar a cabo si cuidamos los temas ambientales desde el inicio y si lo hacemos de la mano de las comunidades. Solo con un gran consenso ambiental y social será posible concretarlo”, expresó Navarro.

El titular de Ambiente destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto corresponde a la categoría 3, la más detallada y técnicamente sofisticada. En ese sentido, aseguró que la institución acompañará el proceso de evaluación para garantizar transparencia, sostenibilidad y respeto al ambiente, así como la participación ciudadana.

Navarro subrayó que el mayor reto es poner a la comunidad en el centro del proyecto, de manera que marque un antes y un después, abriendo la puerta a una mejor calidad de vida en lo ambiental, social y económico.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, presidente de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional —que también tendrá un rol clave en el análisis del proyecto—, afirmó que la comisión realizó una gira en la comunidad de Río Indio, en El Limón de Colón, donde constató que los residentes desean que el progreso llegue a su área.

Señaló que uno de los principales sentimientos detectados es la incertidumbre de las familias que han vivido toda su vida allí y ahora desconocen dónde serán reubicadas, aunque el canal de Panamá ya les informó que existen diferentes planes de reubicación. Añadió que en la visita dialogaron con la comunidad para explicarles la importancia del proyecto para el país, recalcando que el papel de la Asamblea será neutral y de mediadora.

Pérez Barboni destacó que las necesidades de la población incluyen escuelas en buen estado, sistemas sanitarios adecuados, suministro eléctrico y otros servicios básicos que, a su juicio, deben ser una prioridad del Estado, al mismo nivel que el proyecto del embalse.

“Este proyecto, si se maneja de forma justa, representará un avance importante, y en eso quiere aportar la Asamblea”, aseguró.

El diputado adelantó que, a finales de septiembre, la comisión recibirá a representantes de la comunidad en una cortesía de sala para que puedan expresar sus inquietudes durante 10 minutos. Reiteró que, si el proyecto es necesario, debe garantizarse que se ejecute bajo condiciones justas.

Jorge Ritter, exministro para Asuntos del Canal y miembro del panel de Mesa de Periodistas, afirmó que es fundamental explicarle al país el impacto del proyecto, ya que no solo garantizará agua para el consumo humano, sino también para el tránsito de buques. “Este es el proyecto que yo denominaría la sostenibilidad del Canal de Panamá”, expresó.

Ritter advirtió que Panamá enfrenta el gran reto de evitar que el Canal quede obsoleto, de asegurar que siga funcionando y sea competitivo, pero, sobre todo, de resolver la tragedia de las comunidades que aún carecen de agua potable. “Necesitamos garantizar agua hoy y para los próximos 50 años”, señaló.

Agregó que es vital que las comunidades impactadas participen en el proyecto, lo acojan y se conviertan en parte de él. Recordó que en 2006, durante la ampliación de la vía interoceánica, se contemplaron las tinas de reutilización de agua, en parte porque en Río Indio surgieron una serie de malentendidos que casi ponen en riesgo la obra.

Hoy no se trata de un proyecto solo para el Canal, sino para garantizar la sostenibilidad de Panamá en los próximos 50 años”, puntualizó.

Ritter subrayó que la relevancia de la obra radica en la necesidad de un nuevo reservorio de agua, el cual impactará directamente a tres provincias: Colón, Coclé y Panamá Oeste. Añadió que no habrá aspecto de la vida nacional que quede fuera de su influencia, ya que todo en el país está vinculado al Canal, principal fuente de ingresos de Panamá.