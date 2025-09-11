Mesa de Periodistas: Río Indio, el gran desafío

El proyecto que definirá el agua para millones, el desarrollo de comunidades y la competitividad de la vía interoceánica. Esta edición especial se transmitirá en su horario regular desde las 8:00 a.m., a través de TVN Radio, TVMAX y en nuestras p lataformas digitales de TVN Noticias en YouTube e Instagram.

Panamá/Este viernes Mesa de Periodistas sale del estudio para poner en el centro del debate nacional el proyecto hídrico de río Indio, considerado “el gran desafío” para la seguridad hídrica del país y la operación del Canal.

“Estamos obligados a analizar el proyecto de infraestructura y de desarrollo económico más importante del momento, como lo es el embalce hídrico de Río Indio”, expresó Axel Rivera, director del Departamento de Noticias de TVN y conductor del programa, al destacar la trascendencia de este tema en un contexto de cambio climático, con pronósticos de lluvias cada vez más escasas y estaciones secas más prolongadas.

El análisis contará con la participación de Ilya Espino de Marotta, subadministradora del canal de Panamá, y Jorge Eduardo Ritter, quien fuera el primer ministro para Asuntos del Canal, junto a los panelistas Castalia Pascual, Fernando Martínez y Eric Molino, para explicar el origen del proyecto, por qué se eligió río Indio y cuál será su impacto social, económico y ambiental en el país.

El programa pondrá especial atención en las más de 38 comunidades que se verán directamente afectadas por el embalse y en la gestión social que aplicará la Autoridad del Canal de Panamá en el reasentamiento de más de 2,500 personas y el acompañamiento durante el desarrollo del proyecto que, se estima abarcará 6 años.

Es importante comprender lo que ocurre con las comunidades y las consecuencias directas sobre más de 38 poblaciones que se encuentran en el área donde se desarrollará el proyecto de embalse. En este especial de Mesa de Periodistas hablaremos en detalle sobre la gestión social que aplicará la Autoridad del Canal de Panamá y el plan de compensación, reasentamiento y acompañamiento a las familias y propietarios de los terrenos involucrados”, destacó Rivera.

El agua como reto estratégico

Recientemente, en la conferencia de Moody’s, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, advirtió que el agua y el clima son los mayores retos de la vía.

De acuerdo con Vásquez, mientras el consumo del Canal se ha mantenido relativamente estable en los últimos 20 años, el consumo urbano creció más rápido de lo previsto: la demanda proyectada para 2025 se alcanzó en 2015, y sigue en ascenso. Hoy, más de 2.5 millones de personas dependen de la cuenca como fuente de agua.

El embalse de río Indio se plantea como la solución para atender ambas necesidades: abastecer a la población y sostener la operación de la vía interoceánica. La obra aportaría el equivalente de 11 a 15 tránsitos diarios adicionales en condiciones favorables, reforzando la capacidad del Canal y los ingresos al Tesoro Nacional.

Mesa de Periodistas busca que la audiencia entienda la magnitud de este desafío. Más que un embalse, río Indio representa una decisión estratégica para el futuro de Panamá: equilibrar las demandas sociales, garantizar el agua para millones de personas y asegurar la competitividad del Canal en un contexto de cambio climático.

La edición especial de Mesa de Periodistas: río Indio, el gran desafió se transmitirá en horario regular desde las 8:00 a.m. a través de TVN Radio, TVMAX y en nuestras plataformas digitales de TVN Noticias en YouTube e Instagram.