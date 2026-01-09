Estos son los cinco parques de la capital que permanecerán decorados todo el año con distintas temáticas

La inauguración de estos parques será el próximo 15 de enero.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá mantendrá iluminados cinco parques de la capital tras la culminación de las actividades del mes de diciembre, con el objetivo de ofrecer espacios recreativos temáticos para el disfrute de los niños y sus familias.

La iniciativa contempla ambientaciones con distintas temáticas, así como actividades recreativas, para que miles de panameños puedan acudir, tomarse fotografías y disfrutar de un sano esparcimiento.

Entre los parques incluidos en este plan se encuentran:

Parque Eduardo Vallarino, Betania y el Parque Heliodoro Patiño en Juan Díaz: Capitales del mundo

Parque Norte, Chilibre: Tierra Jurásica

Parque Villa Catalina, Don Bosco: Mundo Marino

Parque Rotonda La Siesta, Tocumen: Gamer y el

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, esta iniciativa se desarrolla en coordinación con distintas juntas comunales y se prevé que los parques sean inaugurados después del 15 de enero.

El director de Servicios a la Comunidad de la Alcaldía de Panamá explicó que, tras el retiro de la decoración navideña, se mantendrán nuevas ambientaciones temáticas en estos espacios públicos.

“Vamos a tener uno del universo con piezas de planetas, vamos a tener otro que se llama Capitales del Mundo con réplicas de grandes estatuas internacionales como la estatua de la libertad, la Torre Eiffel y otros. Igualmente, vamos a tener espacio, como por ejemplo un espacio de dinosaurios, réplicas de dinosaurios que tienen algo de robótica y que sabemos que a los niños y a la familia les va a encantar”, explicó el funcionario.

