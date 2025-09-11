Agua e inversión: la visión a futuro del canal de Panamá

El comercio global se está reacomodando y el Canal debe mantener su rol, adaptando su modelo para seguir entregando ingresos sólidos al Tesoro.

En la reciente conferencia de Moody’s, el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, expuso de forma amplia la visión estratégica de la vía para responder a un mundo cambiante.

Bajo la administración de Vásquez, el Canal aumentó sus aportes al Tesoro Nacional incluso en pandemia y sequía, y fijó un precio al uso del agua dulce, dándole valor económico a un recurso vital frente al cambio climático.

Esta nota revisa el contexto de estas decisiones, el programa de inversión anunciado y el papel del Canal en la gestión del agua.

Presente

El administrador del Canal recordó que la vía interoceánica, con 110 años de operación, es hoy, bajo control panameño, autónoma y transparente.

Los tratados según los cuales Panamá opera el Canal le exigen neutralidad, lo que impide favorecer a un país sobre otro.

Vásquez apuntó que Canal maneja entre 5% y 6% del comercio marítimo mundial, moviendo carga valorada, en su conjunto, en alrededor de $550 mil millones.

Sus operaciones representan 5% del producto interno bruto (PIB) nacional, con las actividades vinculadas alcanzando casi 50% del valor agregado nacional.

Vásquez enfatizó que la administración panameña ha demostrado responsabilidad al adaptarse a la pandemia, las sequías y los mercados. Y hoy día prepara inversiones para sostener tal capacidad.

Contexto

El administrador señaló que el mundo está experimentando una alta volatilidad y un giro de la globalización hacia la producción regional.

Sin embargo, fabricar bienes complejos en un solo país sigue siendo difícil. Por eso, cualquier interrupción marítima golpea las economías.

Por todo esto, el comercio global se está reacomodando y el Canal debe mantener su rol, adaptando su modelo para seguir entregando ingresos sólidos al Tesoro.

Esto implica fiabilidad, proyectos como un gasoducto y puertos, y un sistema de reservas que asegura a los clientes sus tiempos de entrega, una de las principales prioridades de los usuarios de la vía.

La clave, dijo Vásquez, es la capacidad de los panameños para innovar y responder a un entorno cambiante.

Inversión

La hoja de ruta de inversión del Canal asciende a $8,500 millones en el mediano plazo.

Tal inversión busca mantener una vía competitiva, asegurar y robustecer su retorno al Tesoro y apoyar los servicios públicos.

Con nueva infraestructura, el Canal podrá aumentar la capacidad logística del país en más de un 50%, implicando no solo más movimiento comercial, sino más plazas de empleo.

Para ello, adquirió alrededor de 200 kilómetros cuadrados en la ribera oeste de la cuenca canalera, con inmenso valor logístico y ambiental.

Parte del plan es un gasoducto, que responde, entre otros, al hecho de que Estados Unidos pasó de ser un importador a un exportador energético.

La energía ya representa alrededor del 10% de los tránsitos del Canal.

El gasoducto permitirá liberar espacio para portacontenedores, aumentar aportes futuros y favorecer las finanzas públicas ante la duplicación prevista de las exportaciones energéticas del norte.

De esta forma, explicó Vásquez, el Canal, que es la vía constitucional del país para el aprovechamiento de su posición geográfica nacional, refuerza su papel como garante del desarrollo nacional y fuente de ingresos para la inversión social.

Agua

En la entrevista, Vásquez subrayó que el agua y el clima son los mayores retos de la vía.

El Canal ha mantenido su consumo de agua relativamente estable en los últimos 20 años, mientras que el consumo urbano de agua creció más rápido de lo esperado: la demanda proyectada para 2025 de tal consumo se alcanzó en 2015, y seguirá en alza.

Para atender tanto a la población como a la vía, se planea el embalse en río Indio.

El administrador explicó que la cuenca provee alrededor de 50 tránsitos diarios en años lluviosos, y menos de 40 en años de sequía.

La expectativa es que el consumo urbano pasará del equivalente de 7 a 11 tránsitos diarios en los próximos años mientras más de 2.5 millones de personas dependen de la cuenca como fuente de agua.

Río Indio añadirá el equivalente de 11 a 15 tránsitos diarios en años favorables, asegurando tanto agua para la población en crecimiento como capacidad de tránsito, con los ingresos al Tesoro que tal capacidad implica.

Tal incremento de capacidad proviene del mandato constitucional que tiene la Autoridad del Canal de Panamá de administrar y proteger el agua para ambos fines: consumo humano y operación de la vía interoceánica.

Perspectiva

El administrador concluyó que los retos que enfrenta el país exigen inversión e innovación, y que los proyectos que avanza el Canal serán motor de desarrollo nacional.

El plan de $8,500 millones del Canal será una de las mayores inversiones efectuadas en el país, dando un fuerte empuje al empleo, la capacitación de la mano de obra y la productividad nacional.

Y con esta estrategia, el Canal busca consolidar aún más su posición como eje de competitividad y prosperidad para Panamá en las próximas décadas.